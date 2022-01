Cisco schüttet Dividende aus

Der amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, NYSE: CSCO) wird an diesem Mittwoch eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,37 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen. Record date war der 5. Januar 2022.

Im Februar 2021 erhöhte Cisco seine Dividende um drei Prozent auf 37 US-Cents vierteljährlich. Das im Dow-Jones-Index gelistete Unternehmen startete im April 2011 mit der erstmaligen Auszahlung einer Dividende (6 US-Cents). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,48 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 56,11 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2022) einer Dividendenrendite von 2,64 Prozent. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 betrug der Nettogewinn (GAAP) 3 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 17. November berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 12,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 11,9 Mrd. US-Dollar). Im zweiten Quartal 2022 wird ein Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 bis 6,5 Prozent erwartet, wie bei Vorlage der Quartalszahlen Mitte November ebenfalls mitgeteilt wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2022 mit 11,46 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 239,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Januar 2022) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de