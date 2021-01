Citi vereinheitlicht den Bereich globale Vermögensverwaltung

„Citi Global Wealth” stellt umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen weltweit bereit

Citi gab heute die Bildung einer einzigen Vermögensverwaltungsorganisation, Citi Global Wealth, bekannt, in der die Vermögensverwaltungsteams der Bereiche Global Consumer Banking (GCB) und Institutional Clients Group (ICG) zusammengeführt werden. Citi Global Wealth betreut als eine einzelne, integrierte Plattform Kunden über das Vermögenskontinuum hinweg, vom Affluent-Segment (gehobene Privatkunden) bis hin zu sehr vermögenden (ultra-high net worth, UHNW) Kunden.

Die neue Organisation wird von Jim O’Donnell geführt und umfasst Citi Private Bank und Citi Personal Wealth Management. O’Donnell ist Anand Selva, CEO, Global Consumer Banking, und Paco Ybarra, CEO, Institutional Clients Group, unterstellt.

In einem internen Memo, das die Bildung des neuen Bereichs ankündigt, bemerkten Citi CEO Michael Corbat und Citi President und künftiger CEO Jane Fraser: „Die Vermögensverwaltung zu einem wesentlichen Alleinstellungsmerkmal zu machen, ist ein entscheidendes Element unserer Strategie für die Zukunft. Dass wir die ganze Kraft unseres Hauses hinter ein solches Angebot stellen, ist kennzeichnend für den Ansatz, den wir bei der Umgestaltung unserer Bank verfolgen.”

Vor seiner Ernennung in die neue Position war O’Donnell als Global Head of Investor Sales and Relationship Management für den Vertrieb von Global Markets-Produkten an die Kunden von Citi in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Devisen und Rohstoffe zuständig. Er nahm seine Tätigkeit bei Citi im Juli 1999 auf.

„Die Präsenz unserer Kunden und ihre finanziellen Bedürfnisse sind immer stärker global ausgerichtet. Wir unterstützen sie in ihren Bemühungen, Vermögen für sich selbst, ihre Familien und künftige Generationen aufzubauen und zu erhalten“, so Jim O’Donnell, Head of Citi Global Wealth. „Die Bildung einer vereinten Vermögensverwaltungsorganisation hilft uns dabei, die ganze globale Kraft von Citi für unsere Kunden bereitzustellen, wobei gleichzeitig der Erhalt der Produkte, Kompetenzen und des Know-hows der Bereiche Private Bank und Consumer Wealth gewährleistet ist.

Private Bank von Citi ist bestrebt, die wohlhabendsten Einzelpersonen, Familien und Anwaltskanzleien dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu schützen und verantwortlich zu vermehren. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 550 Mrd. US-Dollar betreut Citi Private Bank über 13.000 UHNW-Kunden, darunter 25% der Milliardäre der Welt und über 1.400 Family Offices in 50 Städten in über 100 Ländern. Dank dieses einzigartigen Geschäftsmodells können wir uns auf weniger, größere und anspruchsvollere Kunden mit einem durchschnittlichen Vermögen von über 100 Mio. US-Dollar konzentrieren. Die Kunden kommen in den Genuss einer hochindividuellen Betreuung und haben Zugang zu einer umfassenden Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Investitionen, Banking, Kredite, Treuhand, Vermögensplanung, Immobilien, Kunst, Flugzeugfinanzierung und –kredite und anderes mehr, wobei persönliche Beratung, attraktive Preise und effiziente Ausführung selbstverständlich sind.

Mit seinen Angeboten Citigold, Citigold Private Client und Citi Priority stellt die Global Consumer Bank von Citi den Kunden individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsdienste auf dem Niveau institutioneller Investoren bereit. Dazu gehören spezielle Vermögensverwaltungsteams, Zugang zu Fonds und eine Palette von exklusiven Privilegien, bevorzugte Preisgestaltung und Vorteile für Kunden in aller Welt. Die Einheit verwaltet weltweit ein Vermögen von rund 200 Mrd. US-Dollar und betreut Kunden in den USA, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Mexiko.

Citi, die führende globale Bank, unterhält rund 200 Millionen Kundenkonten und ist in mehr als 160 Ländern und Gerichtsbarkeiten vertreten. Citi stellt für Kunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen ein breites Spektrum von Finanzprodukten und Dienstleistungen bereit, darunter Privatkunden-Banking und -Kredite, Unternehmens- und Investmentbanking, Wertpapier-Brokerage, Transaktionsdienstleistungen und Vermögensverwaltung.

