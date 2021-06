CloudLinux Inc. bringt neues Produkt in seiner Hosting-Produktlinie auf den Markt: CloudLinux OS Solo

CloudLinux OS Solo vereint die wichtigsten Funktionen für das Einzelhosting in einem Produktangebot.

CloudLinux Inc., das Entwicklerteam des beliebten und in der Hosting-Community weit verbreiteten CloudLinux-Betriebssystems, kündigt die Freigabe von CloudLinux OS Solo an. Dies ist ein neues Angebot für den Hosting-Markt: ein neues, kostengünstiges Betriebssystem, das die Leistung von Linux-Servern und -Anwendungen optimiert.

Eine direkte Äußerung des CloudLinux-Produktteams:

Was war die Motivation für die Entwicklung eines neuen Betriebssystems?

„Unsere Ausgangslage war klar. Unsere Kunden wünschen sich laut Umfrageergebnissen überwiegend das klassische CloudLinux-Betriebssystem mit VPS und VMs, das dann nur wenige Anwender nutzen können. Ein Hauptanliegen ist ein stabiles Set von CloudLinux-Funktionen auf einem Server zu erschwinglichen Preisen. Infolgedessen haben wir Hunderte von VPS mit fünf oder weniger Websites gefunden, die von einem einzigen Client gehostet werden, von denen viele VMs für Staging und Produktivbetrieb nutzen. Einige Kunden wollen ein stabiles Betriebssystem mit technischem Support, das sicher ist und nicht auf Open Source basiert.“

CloudLinux OS Solo ist ein kostengünstiges Linux-Betriebssystem für kleine Unternehmen und Einzelpersonen mit nur einem Hosting-Konto, das rund um die Uhr mit Support betreut wird. Es ist auf Website- und Server-Performance optimiert und mit Funktionen ausgestattet, die für ein stabiles Online-Geschäft am wichtigsten sind.

Was leistet das neue CloudLinux OS Solo? Es erkennt Engpässe in der Server- und Website-Performance, die den Geschäftsfluss der Kunden beeinträchtigen können. Es gibt außerdem eine beträchtliche Anzahl von Benachrichtigungen und Warnungen, die dem Benutzer dabei helfen, Leistungsprobleme des Servers schnell zu erkennen.

Darüber hinaus konzentriert sich das neue Betriebssystem auf die Verfügbarkeit und Reaktionszeit von Domains und verfügt über einen PHP Slow Site Analyzer, der täglich Berichte für den Server-Administrator mit Informationen über die langsamsten PHP-basierten URLs für alle Domains erstellt. Zudem identifiziert PHP X-Ray die langsamen CMS-Plug-ins, wodurch die Website letztlich beschleunigt wird. Das neue CloudLinux OS Solo zeigt darüber hinaus detaillierte Informationen über Datenbankfehler an, die durch langsame Abfragen verursacht werden, und behebt Code, der langsame Funktionalitäten und langsame externe Aufrufe verursacht.

In Kürze werden mit dem CloudLinux OS Solo weitere Funktionen verfügbar sein, die sich auf die Optimierung von Websites konzentrieren. Zum Beispiel wird die Ein-Klick-WordPress-Optimierung die Produktivität erhöhen und zusammen mit Smart Advice dabei helfen, die Leistungskennzahlen der Website zu verbessern, was für Online-Geschäfte enorm wichtig ist.

Wer wird CloudLinux OS Solo verwenden? Hosting-Provider, die VPS anbieten und die Upsell-Möglichkeiten, eine Erweiterung des Produktportfolios und einen Rückgang von Performance-Beschwerden erreichen wollen. Kleine Unternehmen und Einzelpersonen mit nur einem Hosting-Konto, die ihr Online-Geschäft schneller machen wollen und sich um SEO-Metriken kümmern, schätzen eine schnelle und optimierte Website von einem leistungsstarken Webserver. CloudLinux OS Solo ist vollständig automatisiert (funktioniert sofort nach Inbetriebnahme), hat einen rund um die Uhr verfügbaren Support des vertrauenswürdigen Anbieters CloudLinux und ist mit allen gängigen Hosting-Programmen kompatibel.

Über CloudLinux Inc.

Als Branchenführer bleibt CloudLinux ständig auf dem Laufenden, wenn es um Server-Sicherheitsfragen geht, welche die Stabilität und Verfügbarkeit von Linux-Servergeräten beeinflussen. Mit Sitz in Palo Alto im Herzen des Silicon Valley in Kalifornien entwickelt CloudLinux eine verstärkte Linux-Distribution.

CloudLinux bietet Live-Sicherheitspatching für alle Linux-Kernel und erweiterte Support-Optionen für alle Distributionen. Das zuverlässige Linux-Produktangebot erhöht die Sicherheit von Servern und Software, die von Unternehmen, Dienstleistern, Behörden und Universitäten weltweit eingesetzt werden.

Bis heute kann CloudLinux Inc. über 500.000 Produktinstallationen bei mehr als 4000 Kunden und Partnern weltweit vorweisen. Als Top-Anbieter von Softwareoptionen auf Linux-Basis ist CloudLinux stolz auf seinen branchenweit führenden Kundendienst, der von Technikern mit insgesamt 450 Jahren Linux-Erfahrung getragen wird.

