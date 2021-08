Cloudreach und AWS unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur Beschleunigung der weltweiten Einführung des Cloud-Computings

Cloudreach investiert in Software-Innovation, verbesserte Cloud-Migration und Modernisierungsmöglichkeiten



Cloudreach investiert in Software-Innovation, verbesserte Cloud-Migration und Modernisierungsmöglichkeiten

Durch die Kooperation wird Cloudreach in Nordamerika und Europa expandieren



Durch die Kooperation wird Cloudreach in Nordamerika und Europa expandieren

Cloudreach plant die Gründung einer Talent Academy mit Schwerpunkt auf Vielfalt und Inklusion



Cloudreach, ein führendes unabhängiges Unternehmen im Bereich der Multi-Cloud Services, und Amazon Web Services (AWS), gaben heute eine neue Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit bekannt. Die weitreichende Vereinbarung wird das gemeinsame Vorhaben der Unternehmen zur Markteinführung beschleunigen und Investitionen in die Software-Innovation von Cloudreach, die geografische Expansion und die Gründung einer Talent Academy beinhalten.

Diese Vereinbarung baut auf der bereits seit 12 Jahren bestehenden Beziehung zwischen Cloudreach und AWS auf. Cloudreach wird in Nordamerika und Europa expandieren, auch in neue Gebiete wie Kanada, Polen, Spanien und die nordischen Länder. Darüber hinaus wird Cloudreach bedeutende Investitionen in Software tätigen und seine Dienste SMART Migration™ und SMART Modernization™ weiter entwickeln. Diese Dienste wurden dafür konzipiert, die Cloud-Einführung in Unternehmen durch intelligente Automatisierung zu beschleunigen und mehr Kunden dabei zu unterstützen, die Vorteile der AWS-Services weitaus effizienter zu nutzen.

Cloudreach-CEO Brooks Borcherding sagte: “Nach 12 Jahren der Zusammenarbeit mit AWS freuen wir uns sehr über den Eintritt in diese neue Wachstumsphase. Gemeinsam werden wir uns darauf konzentrieren, das Versprechen der Cloud durch neue, softwarebasierte Funktionen in Verbindung mit den besten Praktiken und Fachkenntnissen der Branche zu erfüllen. Für unsere Kunden wird dies bedeuten, dass sie die AWS-Cloud effizienter und mit größerer Zuversicht einführen und eine kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung erreichen.”

Start der Cloudreach Talent Academy

Eine wichtige Initiative im Rahmen der Vereinbarung ist die Schaffung einer Talent Academy. Diese Akademie soll Hunderte von unterschiedlichen und vielversprechenden Kandidaten zur nächsten Generation von Cloud-Experten ausbilden. Für die Aufnahme in das Programm sucht Cloudreach Kandidaten mit einer Leidenschaft für den Aufbau einer Cloud-Karriere, auch wenn sie keinen technischen Hintergrund haben, und möchte ihre technische Entwicklung zügig vorantreiben.

Das Programm wird mehr Talente in die AWS-Community holen und Kandidaten einen Weg bieten, ihre AWS-Fähigkeiten zu erwerben und zu verbessern. Die Talent Academy ist deshalb so einzigartig, weil sie den Schwerpunkt auf die Gewinnung eines vielfältigen Pools von Bewerbern legt, die traditionell keine technische Laufbahn gewählt haben. Cloudreach erwartet, dass Hunderte von Kandidaten die AWS-Zertifizierung erlangen und praktische Erfahrungen als Cloud-Berater, Ingenieure, Architekten und Entwickler sammeln werden.

“Cloudreach hat sich zum Ziel gesetzt, das Problem der Unterrepräsentation und der mangelnden Vielfalt in der Technologie- und Cloud-Branche anzugehen. Diese zielgerichtete Investition ist einer der spannendsten Aspekte unserer Zusammenarbeit mit AWS. Wir möchten zukünftigen Fachkräften dabei helfen, ihre Karriere zu entwickeln, indem sie komplexe geschäftliche Herausforderungen für unsere gemeinsamen Kunden lösen”, fügte Borcherding hinzu.

Doug Yeum, Head of Worldwide Channels and Alliances bei AWS, sagte: “Wir freuen uns, auf der 12-jährigen Beziehung mit dem Cloudreach als AWS Premier Partner aufbauen zu können. Diese Zusammenarbeit bedeutet, dass AWS mit Cloudreach einem noch breiteren Publikum ein Höchstmaß an Cloud-Native-Expertise zur Verfügung stellen kann, was das Tempo der globalen Cloud-Einführung deutlich erhöht. Wir wissen auch besonders zu schätzen, dass sich Cloudreach auf die Erweiterung des vielfältigen Talentpools von AWS-Fachkräften konzentriert, was ganz im Einklang mit unseren Führungsprinzipien als Unternehmen steht.”

Durch diese Vereinbarung erhalten AWS- und Cloudreach-Kunden attraktive neue Angebote für die Dienste SMART Migration™ und SMART Modernization™, mit denen sie die Cloud-Einführung drastisch beschleunigen und die Zeit bis zur Wertschöpfung um 40 % reduzieren können. Diese neuen Angebote nutzen sowohl Cloudamize, eine führende Planungs-, Bewertungs- und Migrationsautomatisierungs-Software, als auch Sunstone, eine Machine-Learning-Engine zur Cloud-Modernisierung, um laufende Modernisierungsempfehlungen für bestehende und in der Cloud bereitgestellte Dienste zu geben.

Marie Measures, Chief Technology Officer bei der Sanne Group und Verwalterin von alternativen Anlagefonds, sagte: “Die Möglichkeiten sind grenzenlos, wenn Sie sich mit einem AWS-Partner zusammentun, der flexibel ist, mit dem Sie gut zurechtkommen und der die Werte Ihres Unternehmens teilt. Wir wollen unsere Cloud-Reise zügig fortsetzen und haben dank Cloudreach und AWS eine gut strukturierte Strategie für die Transformation.”

Weitere Einzelheiten über die Zusammenarbeit zwischen AWS und Cloudreach finden Sie unter www.cloudreach.com/en/partners/aws-premier-consulting-partner/

– ENDE –

Über Cloudreach

Cloudreach ist der weltweit führende unabhängige Anbieter von Multi-Cloud-Services. Unsere Mission ist es, das Versprechen der Cloud einzulösen und so außergewöhnlichen Wert für unsere Kunden zu schaffen. Cloudreach hilft Unternehmen, durch eine erfolgreiche Cloud-Transformation Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mit mehr als 10 Jahren Cloud-Native-Erfahrung sind wir beim Ausbau unseres Know-hows im Bereich der Cloud-Technologien und ihrer geschäftlichen Anwendung weit in die Tiefe und Breite gegangen. Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter www.cloudreach.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210811005784/de/

Pressekontakt



Rahim Hakimi

E-Mail: rahim.hakimi@cloudreach.com