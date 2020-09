com.on Der Börsenpodcast: Aktienmärkte inmitten der Herbstkorrektur – wie lange dauert die Phase an?– Tesla, Aurora, Bayer und Shell unter der Lupe

Der Dax blickt auf eine rabenschwarze Woche zurück. Rund 5 Prozent hat der deutsche Leitindex in den vergangenen 5 Tagen eingebüßt. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder, Reisewarnungen gibt es am Fließband und gute Nachrichten sind eher Mangelware. Wie lange fallen die Kurse noch?

Einige Enttäuschungen verschlimmern die Lage

Der Battery-Day von Tesla kam bei den Anlegern überhaupt nicht gut an, die Zahlen von Aurora Cannabis ließen die Anleger in Scharen fliehen und der Börsengang vom Hensoldt hat auch nicht den gewünschten Anklang gefunden. Insgesamt scheint die Stimmung immer mehr zu kippen. Sollten Anleger vorerst lieber am Seitenrand stehen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Keine Nachrichten - keine Performance?

# Wird der Oktober mit der beginnenden Berichtssaison wieder besser?

# US-Wahl rückt immer mehr in den Vordergrund, wird sie die US-Märkte belasten?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Tesla: War der Battery-Day wirklich eine Enttäuschung?

# Nikola: Jetzt wieder einsteigen?

# Adidas: Nach den Nike-Zahlen ein Kauf?

# Plug Power: Warum fällt die Aktie immer weiter?

# Hensoldt: Aktie startet heute nicht gut - ist das eine Gelegenheit?

Teil 3:

onvista: Aurora Cannabis / Shell / Apple

comdirect: Bayer/ Nel / Covestro

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

