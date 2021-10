com.on Der Börsenpodcast: Dax schiebt Inflationsängste wieder beiseite – Teamviewer, PlugPower, Curevac und Rock Tech Lithium im Check

Die Inflation zieht wieder an und der deutsche Leitindex auch. Die dunklen Wolken, die über den Märkten hängen sind eigentlich nicht wesentlich kleiner geworden – die Sorgen der Anleger anscheinend schon. Über 2 Prozent hat der Dax in dieser Woche zugelegt. Der Start in die Quartalsberichtssaison sorgt für Freude unter den Anlegern.

US-Banken sorgen für Freude allerorts - nur nicht bei Teamviewer

Viel besser hätte der offizielle Startschuss in die Berichtsaison nicht sein können. Bei allen US-Banken sprudeln die Gewinne weiter lediglich bei JPMorgan und Well Fargo gab es ein kleines Haar in der Suppe. Ansonsten wurden die Zahlen von den Anlegern fröhlich aufgenommen und zogen auch Dow, Dax & Co mit in die Höhe.

Bei Teamviewer schauten die trotzdem in die Röhre. Die zweite Gewinnwarnung iin diesem Jahr hinterlässt mmer noch ihre Spuren. Zwar konnte eine neue Kooperation mit Google kurzfristig den Abwärtstrend stoppen, aber aus dem Gröbsten scheint das Papier immer noch nicht raus zu sein.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Schuldenobergrenze angehoben - geht das Theater im Dezember wieder los?

# Inflation steigt weltweit - ist das kein Problem mehr?

# Berichtssaison kommt in Fahrt - wird es so gut weitergehen?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# US-Banken: Wie lange sprudeln die Gewinne noch so?

# Hugo Boss: Prognoseerhöhung - jetzt noch aufspringen?

# Curevac: Impfstoff der ersten Generation ist Geschichte - die Aktie jetzt auch?

# Plug Power: Erwacht die Aktie wieder?

# Teamviewer: Stoppt die Talfahrt jetzt?

Teil 3:

# onvista: Nordex, Nel, Rock Tech Lithium

# comdirect: Berhsire Hatahway, Rio Tinto, SAP

