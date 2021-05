Commerzbank lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) wird an diesem Dienstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die Aktionäre erhalten, wie im Vorjahr, keine Dividende. Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen geplant. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende bezahlt (0,20 Euro).

Die Commerzbank erwirtschaftete im ersten Quartal 2021 ein operatives Ergebnis von 538 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 278 Millionen Euro in den Büchern stand, wie am 12. Mai berichtet wurde. Das den Commerzbank-Aktionären zurechenbare Konzernergebnis betrug auch dank positiver Steuereffekte 133 Millionen Euro (Vorjahr: -291 Millionen Euro). Die harte Kernkapitalquote stieg per Ende März 2021 auf 13,4 Prozent (Ende Dezember 2020: 13,2 Prozent).

Nach dem starken ersten Quartal sollten die Erträge im Gesamtjahr 2021 leicht über denen des Geschäftsjahres 2020 liegen. Insgesamt rechnet die Bank mit einem positiven operativen Ergebnis.

Das 1870 gegründete Institut beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiter. Größte Aktionäre sind der Staat mit über 15 Prozent der Anteile sowie Cerberus und Capital Group mit über 5 Prozent der Anteile.

