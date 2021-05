CONTINENTAL - Aktie wieder an der charttechnischen Klippe

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 112,640 € (XETRA)

Schon der direkte Kurseinbruch nach dem kurzzeitigen Anstieg über die obere Begrenzung einer Konsolidierungsphase war Anfang März bärisch zu werten und löste in der Folge eine Korrektur bis an den zentralen Support bei 111,20 EUR aus. Die Marke wurde zunächst verteidigt und in den letzten Wochen eine volatile Erholung entlang der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie etabliert.

Aufbäumen der Bullen kam zu spät

Diese Gegenbewegung scheiterte allerdings ein ums andere Mal an der Widerstandszone von 118,00 bis 120,00 EUR und wurde zuletzt von einer steilen Verkaufswelle gestoppt.

Damit dürfte die Continental-Aktie jetzt unter die Unterstützung bei 111,20 EUR einbrechen und die Korrektur damit bis 104,06 EUR und darunter an die starke Unterstützung bei 100,95 EUR fortsetzen. Hier könnte der Aufwärtstrend der letzten Monate in eine neue Runde gehen. Sollte die Marke dagegen auch unterschritten werden, könnte sogar ein Abverkauf bis 95,00 und 88,50 EUR folgen.

Entwarnung erst über 120,09 EUR

Unter 117,00 EUR sind jetzt die Verkäufer am Zug. Darüber könnte eine leichte Erholung bis 120,09 EUR führen. Einen ernsthaften Richtungswechsel gäbe es jedoch erst über dieser Widerstandsmarke. In diesem Fall könnte die Aktie entlang der Unterseite der gebrochenen Aufwärtstrendlinie bis 126,50 EUR steigen.

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

Continental Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)