COPART - Dreht die Aktie jetzt wieder nach oben?

Copart Inc. liefert Autohändlern eine breite Palette an Vermarktungsmaßnahmen zum Verkauf von Bergungsfahrzeugen und weiteren Nutzfahrzeugen sowie PKWs an Händler, Demontagebetriebe, Konstrukteure, Exportunternehmen und in vereinzelten Fällen auch an Endkunden.

Die Copart-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2016 setzte die Aktie fast auf ihren Aufwärtstrend seit Oktober 2003 zurück. Anschließend wurde die Rally stark beschleunigt. Am 09. November 2020 erreichte der Wert ein Allzeithoch bei 130,60 USD.

Nach einer längeren Konsolidierung kam es am 21. Juli 2021 zu einem Ausbruch auf en neues Rekordhoch. Dieser Ausbruch löste eine Rally auf 149,06 USD aus.

In den letzten Tagen bestimmten allerdings Gewinnmitnahmen die Richtung. Gestern fiel der Wert auf seinen Aufwärtstrend seit 30. März 2021. Dieser Trend liegt heute bei 139,76 USD. Knapp darunter, nämlich bei 138,39 USD verläuft der EMA 50. Auf diesem Unterstützungsbereich bildete die Aktie gestern einen Hammer und damit eine bullische Tageskerze aus.

Chance für die Bullen?

Die Copart-Aktie könnte nun direkt wieder nach oben abdrehen. Ein Anstieg bis an das Allzeithoch bei 149,06 USD und später sogar an ein mittelfristiges Ziel bei 168,27 USD erscheint möglich. Ein Rückfall unter den EMA 50 wäre noch kein Beinbruch, würde aber wohl zu einem Umweg über das alte Allzeithoch bei 130,60 USD führen.

Copart Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)