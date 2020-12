Corning: Corona-Impfstoff stellt die Ampel auf Grün beim Glas- und Keramikspezialisten

Corning profitiert nicht nur von den bevorstehenden Impfungen gegen Covid-19. Das 1851 gegründete Unternehmen aus Corning im US-Bundesstaat New York stellt Glas und Keramiken sowie damit verbundene Materialien für Industrie- und Wissenschaftsanwendungen her. Im Speziellen produziert man z.B. auch Borosilikatglas sowie die daraus bestehenden Ampullen, die zur Verpackung des Impfstoffs benötigt werden. Manko: Die Sparte „Life Sciences“, zu der dieser Geschäftsbereich gehört, steuert nur 9 % zum Gesamtumsatz bei.

Aber Corning ist auch in anderen Belangen einen näheren Blick wert. So stellt man u. a. Spezialglas für Flüssigkristallbildschirme her, die für Notebooks, Tablets und Smartphones verwendet werden. Die Sparte „Display Technologies“ steht zwar für rund 45 % des Konzernumsatzes, dürfte aber eher niedrige Margen aufweisen. Interessanter ist da schon der Bereich „Telecommunications“, der für ca. ein Drittel des Konzernumsatzes verantwortlich zeichnet und deutlich höhere Margen aufweist. Diese Sparte stellt Glasfaser bzw. Glasfaserkabel sowie glasfaserbasierte Verkabelungssysteme für die Datenübertragung her. Ein Wachstumsmarkt, der derzeit durch den Aufbau der 5G-Netze noch einen zusätzlichen Impuls erhält.

Corning wächst nicht besonders dynamisch, ist aber nachhaltig profitabel (auch im Corona-Jahr 2020). Ab 2021 wird sich dann aber das Umsatz- und Ergebniswachstum beleben. Über die Jahre hat man stets positive freie Cashflows generiert, wenn auch in schwankenden Größenordnungen. Mit einem KGV von 20 auf Basis der Gewinnschätzung für das kommende Jahr ist die Aktie eher günstig bewertet, was aber dem eher behäbigen Umsatzwachstum und der Gewinndelle im laufenden Jahr geschuldet sein dürfte.

Wichtigster Aspekt, der bei Corning die Ampel auf Grün umspringen lässt, ist aber die aktuelle Charttechnik. Der hartnäckige mehrjährige Widerstand bei 35/36 $ konnte zuletzt überwunden werden. Nun ist der Weg nach oben erst einmal frei. Am Allzeithoch von 113,33 Dollar sollte man sich aber nicht orientieren, entstammt es doch dem Dot-com-Bubble-Jahr 2000.

Von Oliver Kantimm

Foto: Nolichuckyjake / shutterstock.com

