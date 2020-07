COVESTRO rutscht in die Verlustzone

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 37,380 € (XETRA)

Covestro erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 2,156 Mrd. EUR (VJ: 3,2 Mrd. EUR), ein Ebitda von 125 Mio. EUR (VJ: 459 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis von -52 Mio. EUR (VJ: 189 Mio. EUR). Der Ausblick auf 2020 wird bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die Covestro-Aktie befindet sich seit dem Allzeittief bei 23,54 vom 16.März 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte der Wert Anfang Juni 2020 an den Widerstand bei 37,30 EUR. Nach einem Rücksetzer auf 31,63 EUR kletterte der Wert zuletzt wieder an diesen Widerstand. Am Dienstag kletterte er über diese Marke, bildete allerdings eine bärische Tageskerze aus. Gestern fiel die Aktie bereits wieder leicht unter diese Marke zurück. Aktuell notiert sie wieder unter dieser Marke, obwohl sie in der Eröffnung leicht darüber kletterte.

Scheitert der Ausbruchsversuch?

Solange die Covestro-Aktie unter 37,30 EUR notiert, droht ein Rücksetzer bis ca. 34,76 EUR. Von dort aus könnte ein neuer Ausbruchsversuch über 37,30 EUR starten. Gelingt dieser, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 42,88 EUR wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter 34,76 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 31,63 EUR drohen.

