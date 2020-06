Credit Suisse belässt BAT auf 'Outperform' - Ziel 4070 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach virusbedingt gekapptem Umsatz- und Gewinnausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4070 Pence belassen. Analyst Alan Erskine senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie des britischen Tabakkonzerns. Es bleibe aber dabei, dass die aktuelle Bewertung der Papiere die Dauerhaftigkeit der Erträge im klassischen Geschäft unterschätze und pessimistischerweise unterstelle, dass BAT mit dem Verkauf von E-Zigaretten nie einen positiven Barmittelzufluss erwirtschaften werde./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 14:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.