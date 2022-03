CROWDSTRIKE - Kurssprung nach Zahlen

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 169,790 $ ( Nasdaq

Crowdstrike gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen klar. Der Gewinn je Aktie lag im vierten Quartal bei 0,30 USD je Aktie und damit 50 % über den Erwartungen. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 431,00 Mio. USD, wobei Analysten im Durchschnitt mit 410,89 Mio. USD gerechnet hatten. Die Aktie wird aktuell bei 191,26 USD und damit 21,47 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Die Crowdstrike-Aktie markierte am 11. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 298,48 USD. Anschließend krachte der Aktienkurs ins sich zusammen. Am 24. Januar 2022 notierte der Wert im Tief bei 150,02 USD. Damit verlor die Aktie in wenigen Wochen fast 50 % an Wert.

Seit 24. Januar befindet sie sich in einer volatilen, aber letztlich flachen Seitwärtsbewegung. Vorgestern fiel der Wert auf den flachen Aufwärtstrend zurück. Gestern zog die Aktie wieder an.

Kaufwelle möglich?

Die Crowdstrike-Aktie könnte kurzfristig in Richtung 205,68 USD ansteigen. Dort wartet eine erste wichtige Hürde. Gelingt ein stabiler Ausbruch über diese Marke, dann wäre eine weitere Rally in Richtung eines noch offenen Abwärtsgaps vom 22. November 253,33 USD möglich. Sollte der Wert allerdings doch noch stabil unter 153,00 USD abfallen, dann wären Abgaben gen 118,58 USD oder sogar 93,40 USD möglich.

Fazit: Die aktuellen Zahlen könnten einen neuen Rallyschub auslösen. Allerdings steht dem noch eine wichtige Hürde im Weg.

Crowdstrike Holdings Inc

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)