Daimler: Autobauer stellt neues Konzept-Elektroauto „Vision EQXX“ mit herausragender Reichweite vor – Anleger applaudieren

Die Vorstellung eines neuen Elektro-Forschungsautos durch den Autobauer Daimler hat im heutigen Handel für einige Euphorie gesorgt. Der Vision EQXX von Mercedes Benz könne im normalen Straßenverkehr mit einer einzigen Batterieladung mehr als 1000 Kilometer weit fahren, teilte Daimler-Vorstand Markus Schäfer am Montag bei einer Telefonkonferenz mit. Komponenten und technische Details des Autos könnten in zwei bis drei Jahren in künftigen Serienfahrzeugen zu sehen sein.

Schäfer, der als Chief Technology Officer verantwortlich ist für Entwicklung und Einkauf, sagte, das Auto solle in wenigen Monaten auf der Straße erprobt werden: „Wir werden die 1000 Kilometer jetzt zeigen“, sagte der Daimler-Manager mit Blick auf die angekündigte Reichweite.

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius sagte laut einer Mitteilung, das Forschungsfahrzeug zeige, „wie wir uns die Zukunft des Elektroautos vorstellen“. Es habe eine Batterie, die in einen Kleinwagen passen würde.

Anleger zeigen sich beeindruckt

Die Aktie von Daimler ist nach der Vorstellung des Konzeptwagens deutlich angezogen. Im heutigen Handel verteuerte sich das Papier um fast 5 Prozent auf über 72 Euro und konnte damit auch wieder die 50-Tage-Linie als mittelfristigen Trend zurückerobern.

Der Broker Jefferies kommentierte die Energieeffizienz des Modells mit „herausragend“. Es könne die Entwicklung von E-Autos geradezu revolutionieren.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

