DAIMLER - Kleiner Kurssprung nach vorläufigen Zahlen

Der Autobauer Daimler hat im zweiten Quartal zwar milliardenschwere Verluste eingefahren, Marktanalysten hatten aber noch schwächere Zahlen erwartet. Der Verlust vor Zinsen und Steuern belief sich coronabedingt auf 1,68 Mrd. Euro, wie Daimler am Donnerstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Analysten hatten beim Betriebsergebnis zwischen April und Ende Juni mit einem noch höheren Minus gerechnet, Daimler selbst hatte auf die roten Zahlen bereits zuvor hingewiesen. Auch im gleichen Vorjahreszeitraum hatte der Konzern wegen milliardenschwerer Rückstellungen einen hohen Fehlbetrag von 1,56 Mrd. Euro ausgewiesen. Überraschen konnte Daimler auch beim Mittelzufluss aus dem laufenden Industriegeschäft. Hier erzielte der Konzern ein Plus von 685 Mio. Euro.

Die Daimler-Aktie befindet sich seit mehreren Jahren in einer Abwärtsbewegung. Im Coronacrahs beschleunigte sich diese Bewegung noch einmal. Am 19. März 2020 notierte die Aktie im Tief bei 21,01 EUR und damit auf dem tiefsten Stand seit 02. April 2009.

Anschließend erholte sich der Wert stark. Am 08. Juni erreichte er das letzte größere Zwischentief in der mehrjährigen Abwärtsbewegung bei 40,31 EUR. Die Aktie scheiterte an diesem Widerstand und schwenkte anschließend in eine Seitwärtsbewegung ein. Dabei näherte sie sich dem letzten Zwischenhoch in der Erholung bei 33,44 EUR deutlich an, berührte es aber nicht.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt leicht positiv aus. Die Aktie notiert mit ca. 3,70 % im Plus zum Handelsauftakt.

Seitwärtsbewegung dauert an

Damit nähert sich der Wert dem Widerstand bei 40,31 EUR erneut an. Aber erst ein Ausbruch über diese Hürde würde zu einem stabilen Kaufsignal führen. Ein Anstieg bis an den Abwärtstrend seit Januar 2018 bei aktuell ca. 47,13 EUR (fallend um 0,07 %/Tag) wäre möglich. Sollte die Daimler-Aktie aber unter 33,44 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 26,29 EUR drohen.

