SunTec Business Solutions, weltweit Nr. 1 bei den Anbietern von Preisgestaltung und Rechnungsstellung, hat heute bekanntgegeben, dass sich die Danske Bank, eine dänische multinationale Bank, für ihr unternehmensweites Programm für das Gebührenmanagement des Unternehmens entschieden hat. SunTec wird seine cloudagnostische Lösung Xelerate über ein SaaS-Modell bereitstellen, um die Prozesse der Bank bei Gebühren- und Rechnungsmanagement zu modernisieren.

SunTec Xelerate wird der Danske Bank dabei helfen, über APIs auf Produkte und Preisgestaltung zuzugreifen, schnellere Markteinführungszeiten sicherzustellen und flexible Bundle-Optionen bereitzustellen. So werden die Vertriebsabläufe verbessert, was eine bessere Kundenerfahrung mit mehr Transparenz und flexiblen Preisoptionen mit sich bringen wird.

Nicolaj Gudbergsen, Senior Vice President und Leiter Digital Core Banking bei der Danske Bank, sagte:„Die Implementierung der richtigen Möglichkeiten für die Preisgestaltung ist ein entscheidender Schritt bei der Transformation der zentralen Banking-Engine der Danske Bank. SunTec liefert eine Plattform, die unseren Produktfahrplan unterstützt und die flexible Technologie bietet, die wir brauchen, und ermöglicht uns die Digitalisierung unserer Workflows im Zuge unserer Skalierung.“

Nanda Kumar, CEO und Gründer von SunTec, sagte: „Wir freuen uns, dass sich die Danske Bank für uns entschieden hat, und freuen uns darauf, unsere cloudnative Lösung für die Implementierung der Plattform für Gebührenmanagement im Rahmen der digitalen Kernmodernisierung des Unternehmens bereitzustellen. Über diese Zusammenarbeit werden wir es der Danske Bank ermöglichen, innovative, kundenorientierte Preismodelle zu implementieren.“

Mit Xelerate, einer preisgekrönten Plattform, wird die Bank von Agilität profitieren, Einnahmenverluste reduzieren und die Kundenerfahrung verbessern können.

Über SunTec:

SunTec ist das weltweit führende Preisgestaltungs- und Rechnungsstellungsunternehmen, das durch seine Cloud-basierten Produkte Mehrwert für Unternehmen schafft. Mehr als 130 Kunden in über 45 Ländern verlassen sich auf SunTec, um hyperpersonalisierte Produkte, Angebote, Preisgestaltung, Treueprogramme und Rechnungsstellung für über 400 Millionen Endkunden bereitzustellen. SunTec-Produkte basieren auf unserer Cloud-nativen und Cloud-agnostischen, API First, Microservices-basierten proprietären Plattform Xelerate und werden vor Ort, in der privaten Cloud und als SaaS bereitgestellt. SunTec ist weltweit tätig, darunter in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Kanada, Australien und Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.suntecgroup.com oder schicken Sie uns eine E-Mail an marketing@suntecgroup.com

