Das Wachstum von Amazon könnte sich dramatisch verlangsamen – und zwar bald

Amazon.com ist eine der phänomenalsten Wachstumsthesen der Wirtschaftsgeschichte. Der “Allesverkäufer” wurde erst vor 25 Jahren eröffnet, ist aber auf dem besten Weg, innerhalb weniger Jahre das umsatzstärkste Unternehmen der Welt zu werden.

Die Pandemie hat dazu beigetragen, das Wachstum von Amazon im Jahr 2020 zu beschleunigen. Analysten schätzen, dass die Einnahmen für das ganze Jahr um 35 % auf 380 Milliarden US-Dollar steigen werden, da die Verbraucher zum elektronischen Handel strömen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 sind die Umsätze im Jahresvergleich um 20 % gestiegen.

Allerdings wird sich das Wachstum von Amazon in den nächsten Jahren wahrscheinlich deutlich abschwächen. Lasst uns sehen, was das für Investoren bedeutet.

Es dreht sich alles um die U.S.A.

Eine bemerkenswerte Sache beim Wachstum von Amazon ist, dass es stark auf die USA konzentriert ist. Vor Jahren hat das Management davon gesprochen, dass der Umsatz auf den internationalen Märkten schließlich Amazons Inlandsumsatz überholen wird. In diesem Zusammenhang ist das Gegenteil eingetreten.

Im Jahr 2009 entfielen 48 % des Umsatzes von Amazon auf das internationale Segment, die anderen 52 % kamen aus Nordamerika. Im Gegensatz dazu erwirtschaftete das nordamerikanische Segment im Jahr 2019 61 % der ´Gewinne von Amazon, im Vergleich zu 27 % des internationalen Segments. (Die restlichen 12 % entfielen auf das Cloud-Computing-Geschäft von Amazon Web Services). Einschließlich AWS hat Amazon letztes Jahr 69 % seines Umsatzes in den USA erwirtschaftet.

Natürlich ist es möglich, dass sich diese Trends umkehren werden. Allerdings wächst Amazon seit Jahren in Nordamerika - und besonders in den USA - schneller als in Übersee. Das scheint kein Zufall zu sein. Vielmehr scheint Amazon im Heimatmarkt eine deutlich stärkere Marktposition zu haben als im Ausland.

Die Marktsättigung könnte überraschend bald kommen

Amazons starke Abhängigkeit von den USA ist bedeutend, da der Einzelhändler den heimischen Markt schnell sättigt. Selbst die konservativsten Schätzungen Dritter beziffern Amazons Anteil am amerikanischen E-Commerce-Markt auf fast 40 %. Mit einem Umsatz im US-E-Commerce, der im Jahr 2020 etwa 800 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wird Amazons inländischer Bruttowarenumsatz in diesem Jahr wahrscheinlich 300 Milliarden US-Dollar übersteigen.

Viele Amazon-Bullen finden Trost darin, dass der E-Commerce im letzten Quartal nur 14 % des US-Einzelhandelsumsatzes ausmachte. Auch wenn Amazon nicht viel mehr Marktanteile gewinnen kann, wird der E-Commerce weiterhin Anteile innerhalb der breiteren Wirtschaft gewinnen. Dennoch liegt die Obergrenze für den E-Commerce als Prozentsatz des Einzelhandelsumsatzes weit unter 100 %. Es könnte für Amazon aber schwierig werden, seinen früheren Erfolg in vielen der Warenkategorien, die sich langsamer zum E-Commerce hin verlagern, zu wiederholen.

Warenkategorie 2019 U.S. Umsatz Autohändler 1,06 Billionen USD Lebensmittelgeschäfte 683 Mrd. USD Tankstellen 501 Mrd. USD Händler für Baumaterial und -zubehör 337 Mrd. USD Apotheken und Medikamentengeschäfte 297 Mrd. USD Einzelhändler ohne Läden 796 Mrd. USD Alles andere 1.78 Billionen USD

DATENQUELLE: BERICHT DES US-AMERIKANISCHEN CENSUS-BÜROS FÜR EINZELHANDEL UND LEBENSMITTELDIENSTLEISTUNGEN. TABELLE:AUTOR.

Von den fast 5,5 Billionen US-Dollar Umsatz im US-Einzelhandel im letzten Jahr ging mehr als die Hälfte an Autohändler, Tankstellen, Heimwerkermärkte, Supermärkte und Medikamentenmärkte. Es wäre fast unmöglich für Amazon, im Autohandel, bei Tankstellen, Baumärkten, Supermärkten und Medikamenten Fuß zu fassen. Der Lebensmittel- und Apothekenmarkt hat mehr Potenzial. Natürlich legt Amazon dieses Jahr mehr Wert auf die Lieferung von Lebensmitteln, testet ein neues Konzept für Lebensmittelgeschäfte und führt die Amazon Pharmacy ein, die Prime -Mitgliedern die kostenlose Lieferung von Rezepten innerhalb von zwei Tagen anbietet.

Dennoch scheinen viele Investoren Amazon’s Experimente im Lebensmittel- und Apothekenmarkt als eine “Nice-to-have”-Option für zukünftiges Wachstum zu betrachten. Wenn man bedenkt, dass Einzelhändler, die nicht zu den fünf oben genannten Kategorien gehören, im Jahr 2019 nur 1,8 Billionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftet haben - eine Zahl, die im Jahr 2020 fallen wird -, scheinen diese Tests für Amazon ein “Muss” zu sein, um eine hohe Wachstumsrate beizubehalten.

Kampf der Titanen

Um die große Herausforderung von Amazon anders zu sehen: Das Unternehmen hat bereits die meisten der schwächsten Einzelhändler des Landes dezimiert und dabei Mengen von Marktanteilen gewonnen. Weitere Marktanteilsgewinne werden schwieriger zu erreichen sein, da sich so viele Anteile auf eine Handvoll Einzelhandelsriesen konzentrieren werden.

Zum Beispiel erwirtschaftete Walmart letztes Jahr in den USA einen Umsatz von 400 Milliarden US-Dollar. In den ersten drei Quartalen seines Finanzjahres 2021 hat das Unternehmen noch über 25 Milliarden US-Dollar mehr an Umsatz generiert. Costco hat im kürzlich beendeten Steuerjahr 2020 einen Umsatz von 122 Milliarden US-Dollar in den USA erwirtschaftet, während Target auf dem besten Weg ist, dieses Jahr einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Tatsächlich wird das kombinierte Bruttowarenvolumen für die Top 10 US-Einzelhändler (einschließlich Amazon) dieses Jahr wahrscheinlich mehr als 1,5 Billionen US-Dollar betragen. Im Gegensatz dazu haben die Kaufhäuser, einschließlich der Discounter, im Jahr 2019 nur 135 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet - und diese Zahl wird im Jahr 2020 voraussichtlich zweistellig fallen. Einfach gesagt, es gibt nicht mehr so viele Marktanteile, die von den rückläufigen Einzelhändlern gewonnen werden können.

Alles zusammengerechnet

Um es klar zu sagen: Amazon hat seine Wachstumschancen noch nicht ganz ausgeschöpft. Der Umsatz im US-Einzelhandel wird weiter steigen, Amazon könnte weitere Marktanteile in seinen erfolgreichsten Kategorien gewinnen und es könnte gelingen, eine größere Kraft auf dem Lebensmittel- und Apothekenmarkt zu werden.

Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass Amazons Umsatzwachstum innerhalb weniger Jahre auf eher 10 % als 20 % schrumpfen wird, da die “einfach zu gewinnenden” Marktanteile ausgehen. Das Wachstum könnte innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt in den einstelligen Bereich fallen. (Vor allem wird AWS wahrscheinlich keinen Ausweg aus dieser Wachstumsverlangsamung bieten. AWS sättigt auch seinen Markt, was dazu führt, dass seine Wachstumsrate in diesem Jahr auf 30 % gegenüber 70 % vor nur fünf Jahren zurückgeht).

Amazon ist ein großartiges Unternehmen. Aber seine Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar basiert auf der Erwartung, dass es noch viele Jahre lang schnell wachsen wird. Wenn sich das Wachstum in den nächsten Jahren deutlich verlangsamt - wie ich erwarte - dann werden die Aktien von Amazon wahrscheinlich unter dem Markt liegen.

The post Das Wachstum von Amazon könnte sich dramatisch verlangsamen - und zwar bald appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen(Werbung)(Werbung)

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.(Werbung)(Werbung)

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Adam Levine-Weinberg auf Englisch verfasst und am 05.12.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und Costco Wholesale und empfiehlt die folgenden Optionen: long Calls auf Amazon im Januar 2022 für 1920 US-Dollar und short Calls auf Amazon im Januar 2022 für 1940 US-Dollar.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool