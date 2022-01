DAX: 2022 auf steigende oder fallende Kurse setzen?

Inflationsängste und Corona-Sorgen drücken auf die Stimmung der Anleger.

Trotzdem gilt der DAX bei den Anlegern der Société Generale als beliebtester Basiswert. Anouch Wilhelms nimmt das zum Anlass, zwei Produkte auf den Index vorzustellen. Ein Best Turbo-Optionsschein setzt dabei auf fallende Kurse, der andere auf steigende. Wilhelms erläutert die Konditionen sowie Vor- und Nachteile, die mit einer Investition einhergehen. Außerdem erklärt er, was Anleger bei einem Investment in Zertifikate unbedingt beachten sollten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008