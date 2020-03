DAX: Anleger greifen wieder zu!

Gestern tat sich der deutsche Leitindex mit frischen Verlaufstiefs und einer Erholung etwas schwer, heute kommt das Barometer schon deutlich besser in Gang. Doch nachhaltig scheint auch diese Erholung nicht zu sein, weitere Abschläge und frische Verlaufstiefs müssen zwingend einkalkuliert werden.

Denn die Gefahr durch das Corona-Virus ist noch lange nicht abgewendet, auch kann keine Entwarnung bei der Eindämmung gegeben werden. In Westeuropa und in den USA breitet sich die Seuche weiter aus und dürfte die Wirtschaft in diesem Jahr nachhaltig treffen.

Zumindest die Kurslücke zum Freitagshandel konnte geschlossen werden, spätestens ab 12.500 Punkten muss jedoch wieder mit einer größeren Abwärtskorrektur gerechnet werden. Vielleicht aber scheitert das Barometer bereits am vorherigen Aufwärtstrend, wie es sich derzeit andeutet. Unterhalb von 11.600 Zählern wären dann weitere Abschläge in Richtung 11.226 Punkte einzuplanen.

Weitere Wirtschaftsdaten sind heute nur wenige unterwegs und werden ab 16:00 Uhr mit dem IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen für den Monat März fortgesetzt. Eine halbe Stunde nach Handelsschluss in New York folgen noch die wöchentlichen API-Öllagerbestände. Gespannt richtet sich der Blick unterdessen auf die Notenbanken, die im Zuge der Corona-Pandemie eventuell finanzielle Stimuli beschließen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.180 // 12.211 // 12.285 // 12.367 // 12.500 // 12.600 Unterstützungen: 12.000 // 11.878 // 11.625 // 11.551 // 11.412 // 11.226

