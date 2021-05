Dax auf Erholungskurs - USA: Weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag einen nächsten Erholungsversuch gestartet. Auch die Anleger an der Wall Street beruhigen sich ein wenig, immerhin sieht es am Arbeitsmarkt in den USA wieder besser aus.

