DAX-Bilanz 2019: Die Tops & Flops im letzten Jahr(zehnt)

Expertenprofil

Christian W. Röhl

Christian W. Röhl ist Investor, Unternehmer und Gründer von DividendenAdel – der Research-Plattform für systematisches Vermögensmanagement mit ausschüttungsstarken Aktien.

Christian W. Röhl begann seine unternehmerische Karriere 1997 als Mitgründer des „Going Public Magazins“, Deutschlands erster Fachzeitschrift für Börsengänge, Venture Capital und Private Equity. Nach dem erfolgreichen Start-up der Going Public Media AG brach der im Ruhrgebiet aufgewachsene Sohn einer Rheinländerin und eines Westfalen sein Studium ab und wechselte zur Frankfurter Wertpapierhandelsbank Kling Jelko Dr. Dehmel AG, wo er als Prokurist für den researchinduzierten Eigenhandel und das Listing von US-Firmen in Deutschland zuständig war, eine der ersten Plattformen für Aktienemissionen via Internet aufbaute und mehrere Börsengänge begleitete – darunter das IPO des Kunstmarkt-Portals artnet.com.

Zusammen mit Werner H. Heussinger gründete er dann 2001 die ZertifikateJournal AG. Was als meinungsstarkes Verlagshaus für digitale Fachinformationen rund um strukturierte Finanzprodukte gestartet war, entwickelte sich binnen weniger Jahre zur integrierten Medien- und Merchandising-Marke mit mehr als 100.000 Followern – und zum Schrittmacher einer mehr als EUR 100 Mrd. schweren Industrie. Im März 2006 brachten die Gründer ihre Firma an die Börse; ein Jahr später, kurz vor Ausbruch der Weltfinanzkrise, veräußerten sie die Mehrheit ihrer Anteile an die Axel Springer AG.

Seither investiert Röhl vor allem eigenes Geld. Dabei liegt sein Fokus auf deutschen und internationalen Qualitätsaktien, die er genauso sieht wie Immobilien. Nicht als schnelle Spekulation, sondern als Sachwerte, die laufende Erträge abwerfen und, sofern sie ordentlich verwaltet werden, langfristig an Wert gewinnen. Früher als andere Anlage-Strategen erkannte er die Bedeutung von Dividenden: Seine alljährlich von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und der FOM Hochschule präsentierte Studie zur Ausschüttungspolitik deutscher Aktiengesellschaften erscheint bereits seit 2010 – lange bevor Banken und Medien die (diskussionswürdige) Parole „Dividende ist der neue Zins“ ausgegeben haben.

Die persönliche Praxis als „Income Investor“ und die empirische Analyse der Dividendenqualität von mehr als 4.000 internationalen Börsenfirmen sind gleichsam die Essenz von DividendenAdel. Die Anfang 2016 lancierte Research-Plattform (www.dividendenadel.de) knüpft an Röhls im bewährten Doppel mit Werner H. Heussinger entstandenen manager magazin-Bestseller „Cool bleiben und Dividenden kassieren“ an und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für systematisches Vermögensmanagement mit ausschüttungsstarken Aktien. Hinzu kommen die gemeinsam mit der Deutsche Börse AG vergebenen DividendenAdel Awards als Auszeichnung für Aktiengesellschaften mit besonders nachhaltiger und aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik.

Mit seiner Leidenschaft für klare Worte, pointierte Vergleichen und eingängige Anekdoten ist der inzwischen in Berlin-Mitte heimisch gewordene Kapitalmarkt-Profi überdies ein gefragter Interview-Partner, Panelist, Redner und Moderator. In den vergangenen 18 Jahren hat Christian W. Röhl über 200 Auftritte als TV-Experte absolviert und auf Einladung führender Medien- und Finanzhäuser – darunter Capital, die WELT-Gruppe, die Deutsche Bank, der genossenschaftliche FinanzVerbund sowie die Börsen Frankfurt und Stuttgart – mehr als 350 Fachvorträge, Seminare und Keynotes vor insgesamt rund 50.000 Teilnehmern gehalten.