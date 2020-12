Dax bleibt in Rekordlaune - SAP bester Wert

An der Börse hält die gute Stimmung an, der Dax markiert erneut ein Rekordhoch. Genauso wie am Montag nachdem mit dem Brexit-Deal und dem US-Hilfspaket große Unsicherheiten aus dem Weg geräumt worden waren. SAP erklimmt heute die Dax-Spitze.

