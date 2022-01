DAX - Da passiert erstmal nicht viel

Seitens der vorliegenden Muster kann ich da zu Beginn des Jahres nichts nach oben projizieren. Status quo ist nach wie vor die seit April 2021 bestehende Seitwärtsrange mit steigender Oberkante.

Bei 16.290 Punkten liegt eine Barriere im Markt, an der der Index seit Tagen nach unten abprallt. Zunächst einmal halte ich mich mit Ansagen zurück. Möglich wird eine Fortsetzung besagter mittelfristiger Seitwärtsbewegung zwischen 14.800 und 16.300 Punkten.

Es gibt Marktphasen mit großen Chancen, es gibt Marktphasen mit Fallstricken. Wir bewegen uns m.E. in mit Fallstricken hinein. Das ist normal, an den Finanzmärkten kann nicht immer die Sonne scheinen. Wir müssen jetzt Geduld haben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)