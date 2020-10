DAX - Das Smart Money sichert sich ab!

VDAX-NEW - WKN: A0DMX9 - ISIN: DE000A0DMX99 - Kurs: 39,76 Pkt (VIX)

Während der DAX in einen kurzfristigen Sell Off überging, stieg der VDAX sehr dynamisch an. Ein steigender VDAX ist Ausdruck einer verstärkten Absicherungsaktivität des Smart Moneys. Großanleger sichern dabei ihre Aktienportefeuilles mit Index Puts ab. DAX und VDAX verhalten sich tendenziell spiegelbildlich. Fällt der DAX, steigt der VDAX. Steigt der DAX, fällt der VDAX. Schauen Sie sich die Situation ab Ende Februar dieses Jahres an. Der DAX ging in einen Crash über, der VDAX in einen steilen Anstieg. Der VDAX gilt durchaus auch als Sentimentindikator. Ein steigender VDAX zeigt zunehmende Nervosität der Anlegerschaft an.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)