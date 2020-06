Dax dürfte Erholungsrally nach Atempause fortsetzen

Nach einer kleinen Atempause am Vortag winkt dem Dax nun ein guter Start in den Tag. Der Optimismus angesichts der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise halte an, kommentieren Experten. Auf Unternehmensseite ist Volkswagen einen Blick wert.

