Dax: Erholung gerät ins Stocken – Vertagung des Corona-Rettungspakets für Italien sorgt für Enttäuschung

Nach zwei starken Börsentagen ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt ins Stocken geraten. Die Finanzminister der Europäischen Union konnten sich am Mittwoch nicht auf ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket einigen. Stattdessen vertagten sie sich auf Donnerstag. Das belastete die Kurse: Der Dax verlor im frühen Handel 0,9 Prozent auf 10.266 Punkte, konnte das Minus im weiteren Verlauf jedoch etwas eingrenzen. In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der deutsche Leitindex um fast neun Prozent erholt. Je gravierender die Reaktion an den Märkten ausfalle, desto größer werde der Druck auf die Finanzminister beim nächsten Treffen, teilten die Experten der BayernLB mit. Der MDax trat mit 21.531 Punkten quasi auf der Stelle. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab mit 1,5 Prozent etwas stärker nach.

Schon an der Wall Street war die Erholung am Vortag ins Stocken geraten. Nach wie vor schauen die Investoren auf die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen. „In New York gibt es Licht am Ende des Tunnels, aber andere Teile der USA sind bedroht“, sagte Aktienstratege Simon Powell von der US-Bank Jefferies. In einigen Bundesstaaten gebe es noch keine Aufforderung an die Bürger, zuhause zu bleiben. Andere Bundesstaaten hätten die öffentlichen Aktivitäten bislang nur teilweise zurückgefahren.

„Weiter nach oben dürfte es nur gehen, wenn die gesundheitlichen Fortschritte auch zu wirtschaftlichen Fortschritten führen“, blickte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen verhalten voraus. Auf dem vorläufigen Höhepunkt der Krise in New York hat der besonders heftig getroffene US-Bundesstaat am Vortag 731 Tote an nur einem Tag verzeichnet. In Deutschland passierte die Infiziertenzahl derweil die 100.000er Marke.

