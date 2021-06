Dax erobert neues Rekordhoch – Analysten von Index-Radar halten längerfristige Marke von 16.300 Punkten für möglich

Der Dax ist am Dienstag auf ein Rekordhoch geklettert und hat es dabei erstmals über 15.600 Punkte geschafft. Auf der Suche nach möglichen Zielmarken können sich die Anleger nun nur an Schwankungen der Vergangenheit orientieren, erklärten die Marktbeobachter von Index-Radar. „Im kurzfristigen Chart verläuft die daraus ableitbare Grenze im Bereich der 15.800er-Marke“, so die Markttechniker.

Mit Blick auf den langfristigeren Wochenchart können sie sich auch 16.300 Punkte vorstellen. Voraussetzung sei aber, dass der Dax nicht wieder unter 15.475 Punkte zurückfalle, hieß es.

