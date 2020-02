DAX – Es kehrt Ruhe ein

Der DAX® startete gestern schwach in den Handel und pendelte sich seitwärts ein. Heute springt er zur Eröffnung nach oben und pendelt sich wiederum in enger Handelsspanne seitwärts ein. Die Bewegungen seit gestern finden korrektiv in der neutralen Range oberhalb der alten Allzeithochs bei 13.597 – 13.640 Punkten und der Pullbacklinien auf der Oberseite statt. Das kurzfristige Chartbild ist neutral zu werten.

Der Handel beruhigt sich nach der Rally der vergangenen Woche spürbar. Innerhalb der Handelsspanne der letzten Tage ist die kurzfristige Marschrichtung unklar. Tendenziell haben die Bullen noch Vorteile, jedoch könnte sich die Korrektur zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Sowohl ein Test der alten Allzeithochs bei 13.597 – 13.640 Punkten als auch ein neuer Angriff auf die Pullbacklinien wäre denkbar. Klettert der Index früher oder später nachhaltig über 13.830 Punkte, könnte die Rally bis 14.000 Punkte fortgesetzt werden.

Rutscht der Index allerdings nachhaltig unter 13.557 Punkte, könnte mit einem Rücksetzer bis 13.490 – 13.500 das noch offene Gap geschlossen werden. Darunter liegt dann der zentrale Support bei 13.360 – 13.400 Punkten.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 20.01.2020 – 19.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 – 19.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SUQ 24,71 11.275 5,57 31.03.2020 DAX® Index HZ4SVR 15,95 12.150 8,63 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 19.02.2020; 11:00 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SXW 3,41 14.050 34,40 31.03.2020 DAX® Index HZ4SYV 11,60 14.875 11,84 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 19.02.2020; 11:00 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar.

