DAX: Fortwährendes rauf und runter

Im gestrigen Handel markierte der deutsche Leitindex DAX ein frisches Verlaufshoch bei rund 13.000 Punkten und prallte an dieser Marke wieder zur Unterseite ab. Als Belastungsfaktor für den europäischen Markt könnten sich jedoch einmal mehr die USA erweisen, der aktuelle Zankapfel dreht sich um die Nordstream-2-Pipeline.

Im nachbörslichen Handel belastete dies den DAX-Index sichtlich, ein nachhaltiger Ausbruch über die Kursmarke von 13.000 Punkten sowie das Junihoch blieb dem Barometer zunächst verwehrt. Dennoch lässt sich der Kaufdruck nicht bestreiten, im Bereich der Hürde zwischen 12.880 um 13.000 Punkten dürfte es in den kommenden Stunden weiter volatil zugehen. Für ein Folgekaufsignal in Richtung 13.326 Punkte muss aber das Niveau von mindestens 13.000 Punkte nachhaltig geknackt werden.

Erst dann ließe sich im weiteren Verlauf auch noch das Rekordhoch aus Februar dieses Jahres bei 13.795 Punkten als mögliches Ziel ausrufen. Verkaufssignale treten dagegen erst unterhalb von 12.800 Punkten auf, in diesem Szenario wären Rücksetzer auf 12.500 Punkte vorprogrammiert. Ein Bruch des Aufwärtstrendkanals bestehend seit Mitte März geht mit einem Kursabschlag unter 12.500 Zähler einher. Abschläge auf 11.625 Punkte wären dann kaum zu vermeiden.

Für Licht und Schatten sorgt unterdessen die US-Berichtssaison, der erste Schwung an Quartalszahlen von US-Banken fiel positiver aus, als erwartet wurde. Weitere Zahlen werden jedoch in den kommenden Tagen sehr aufmerksam beobachtet werden. In den frühen Morgenstunden richtete sich der Blick der Investoren auf Daten zu Chinas Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote aus dem Monat Juni. Ab 8:00 Uhr meldet Großbritannien die Anzahl der Arbeitslosengeldbezieher, die Arbeitslosenquote (3-Monats-Durchschnitt) sowie den Durchschnittsverdienst Index in den drei Monaten per Mai. Um 8:45 Uhr werden Frankreichs Verbraucherpreise (endgültig) aus Juni durchgegeben.

Um 10:00 Uhr stößt Italien mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Mai dazu, gefolgt vom europaweiten Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) aus dem Monat Mai. Um 13:45 Uhr steht ganz klar die EZB mit ihrem Zinsentscheid im Fokus. Ab 14:30 Uhr melden die USA frische Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, zeitgleich werden Daten zu fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe gemeldet. Zeitgleich beginnt auch die EZB-Pressekonferenz. Die USA schieben zwischendurch noch einmal Einzelhandelsumsätze aus dem abgelaufenen Monat ein, daneben wird auch noch der Philadelphia Fed Index für den Monat Juli veröffentlicht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.913 // 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 // 13.236 Unterstützungen: 12.812 // 12.642 // 12.500 // 12.370 // 12.272 // 12.043

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.