Dax geht in die Knie – 12.600 Punkte unterschritten – Corona, Brexit und blockierte Verhandlungen um US-Hilfspaket belasten die Märkte zunehmend

Nach einem bereits schwachen Vortag steht der Dax heute enorm unter Druck und ist unter die Marke von 12.600 Punkten abgetaucht. Derzeit notiert er mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 12.593 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel fiel um 1,68 Prozent auf 27.218 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 1 Prozent auf 3191 Punkte.

„Die Infektionszahlen in Europa und auch in Deutschland steigen weiter und damit bleibt die Corona-Pandemie an der Börse das beherrschende Thema“, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. „Zu groß ist die Angst der Anleger vor flächendeckenden Lockdowns, die die konjunkturelle Erholung vom ersten Schock im Frühjahr schon wieder beenden könnte, bevor sie so richtig begonnen hat.“

Auch die immer noch blockierten Verhandlungen über ein weiteres US-Corona-Hilfspaket sorgen für Unmut an den US-Börsen und wirken sich entsprechend auch auf die europäischen Märkte aus. Positive Impulse gaben hier zuletzt Aussagen von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses. Ihr zufolge haben sich die Demokraten und das Weiße Haus einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen genähert. Zugleich relativierte Pelosi das am Dienstag eigentlich ausgelaufene Ultimatum.

Auch die Unsicherheiten rund um die Austrittsverhandlungen Großbritanniens aus der EU belasten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com

