DAX getreu dem Motto unterwegs

Die asiatischen Börsen zeigen sich zu Beginn des neuen Handelsmonats sehr schwach und folgen dem Motto: Sell in may and go away. Die vorbörsliche Indikation für den heimischen Index preist einen Kursabschlag von 375 Punkten beziehungsweise 3,46 Prozent Kursabschlag ein.

Damit dürfte das Vorwochenhoch bei 11.235 Punkten vorerst das letzte innerhalb der seit Mitte März bestehenden Aufwärtsbewegung gewesen sein und weitere Abschläge bereithalten. Unterhalb von 10.500 Punkten ist ein Rücklauf an 10.250 Punkte und somit die Unterstützung aus Mitte April sehr wahrscheinlich. Unterhalb von 10.100 Zählern dürfte schließlich die Anfang April gerissene Kurslücke zwischen 9.626 und 9.841 Punkten das weitere Ziel beim DAX darstellen. Ab 9.500 Punkten könnte dann anschließend eine sukzessive Stabilisierungsphase einsetzen. Eine bullische Variante lässt sich unterdessen nicht ableiten, verschiebt man die bisherigen Trendlinien ein wenig, zeigt sich weiterhin ein bärischer Keil im Kursverlauf seit Mitte März. Ebenfalls ein schwaches Zeichen seitens der Käufer stellt der unvollendete Kurslückenschluss aus Anfang März dar, noch in der letzten Woche bestand Aufwärtspotenzial in den Bereich von 11.447 Punkten. Dieses dürfte unter den aktuellen Gegebenheiten jedoch zunächst nicht mehr in Angriff genommen werden. Der neue Monat beginnt wieder mit einer Flut von Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per April. Zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr stellen Spanien, die Schweiz, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU ihre entsprechenden Zahlen vor. Um 10:30 Uhr wird zudem noch der sentix-Konjunkturindex für den Monat Mai der europäischen Wirtschaftsunion vorgelegt. Ansonsten richtet sich der Fokus der Investoren weiter auf die laufende Berichtssaison. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.815 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 // 11.556 Unterstützungen: 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

