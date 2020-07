DAX: Index attackiert Junihoch

In der ersten Tageshälfte hielt sich der deutsche Leitindex noch um 12.800 Punkten auf, am frühen Nachmittag griffen bullische Marktteilnehmer jedoch durch und trieben die Notierungen auf frische Mehrmonatshochs und knapp 13.000 Punkte voran. Damit steuert der Index weiter auf seine Allzeithochs zu.

Bis zu diesen bleiben dem Barometer gerade noch 850 Punkte übrig, bis ein neuer Rekordstand erreicht wird. Allerdings muss für ein Folgekaufsignal das maßgebliche Niveau von mindestens 13.000 Punkten per Tagesschlusskurs überwunden werden. Nur dadurch ließe sich fortgesetztes Aufwärtspotenzial in Richtung 13.236 Punkte und schlussendlich an die Februarhochs bei 13.795 Punkten freisetzen.

Zeitgleich scheint die Corona-Krise unter Investoren nun vollständig abgeschüttelt worden zu sein, trotz einer pandemischen Ausbreitung des Corona-Virus in den USA. US-Präsident Donald Trump will die US-Wirtschaft möglichst schnell wieder in Fahrt bringen, während Senatoren einen teilweisen Lockdown vollziehen. Diese Gemengelage muss erst noch durch den US-Markt verdaut werden, hierzulande haben sich die Rahmenbedingungen entscheidend verbessert. Kurzfristige Verkaufssignale können aber erst unterhalb von 12.500 Punkten abgeleitet werden.

Weitere Wirtschaftsdaten und somit mögliche Impulse werden ab 15:15 Uhr mit US-Kapazitätsauslastungen und Zahlen zur Industrieproduktion aus dem Monat Juni fortgesetzt. Ab 16:30 Uhr stehen die wöchentlichen Rohöllagerbestände zum Abruf bereit, um 20:00 Uhr stellt die US-Notenbank Fed ihr Beige Book vor. Frische Quartalszahlen gibt es heute von der Bank auf New York Mellon, Goldman Sachs, US-Bancorp, United Health und vorzugsweise von Alcoa.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.913 // 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 // 13.236 Unterstützungen: 12.812 // 12.642 // 12.500 // 12.370 // 12.272 // 12.043

