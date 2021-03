DAX (intraday) - Neues Allzeithoch wird auf Montag (?) verschoben

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.743,68 Pkt (XETRA)

Nachdem die Käufer im Dax schon gestern richtig aufdrehten, machte man heute direkt weiter. Unser Leitindex startete mit einem Gap von etwas mehr als 90 Punkten in den Tag und stieg in den ersten Minuten bis auf ein Hoch bei 14.776 Punkte an. An diesem probierte man sich am späten Nachmittag noch einmal, jedoch setzten hier, wie schon heute früh, kurzfristige Verkäufe ein. Jetzt, wo im Dax noch knapp 25 Minuten gehandelt wird, notiert der Index bei 14.740 Punkten und gewinnt gegenüber gestern 0,82 %.

Mit Blick auf die kommende Woche ist die technische Ausgangsbasis relativ einfach. Wir bewegen uns in einem Aufwärtstrend und dank der jüngsten Kursgewinne scheint nun auch die Korrektur von dieser Woche beendet zu sein. Dies bedeutet, dass wir im Dax mit weiter anziehenden Notierungen und somit auch mit einem neuen Allzeithoch rechnen können.

Um ein solches zu erreichen steht den Käufern in der neuen, um einen Tag verkürzten Handelswoche (Osterfeiertage) als erstes der Unterstützungsbereich bei 14.700 Punkten zur Verfügung. Oberhalb dessen wäre ein direkter Angriff auf das bisherige Allzeithoch schon am Montag möglich.

Sollten die Käufer hierfür noch nicht die Kraft haben und der Unterstützungsbereich bei 14.700 Punkten wird nachhaltig unterschritten, könnte man versuchen, das heutige Aufwärtsgap zu schließen. Der Bereich knapp oberhalb von 14.600 Punkten fungiert hierbei wieder als Unterstützung. Die Käufer hätten auf dieser erneut die Chance, das Ruder an sich zu reißen. Falls dies auch noch nicht gelingt, nehmen die Risiken grundlegend zu, die Hoffnungen der Bullen liegen dann zum wiederholten Male im Supportbereich um 14.516 Punkte.

DAX - Intraday

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)