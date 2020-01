Langeweile kommt nicht auf! Eines ist mal Fakt, langweilig war der Start ins neue Jahr bisher nicht. Nach der Rally am Donnerstag krachte es am Freitag gewaltig! So schnell kann es gehen. Noch um 22:00 Uhr Donnerstagabend bestand im Dax endlich die Chance, den Widerstandsbereich bei 13.425 Punkten zu knacken und ein neues Allzeithoch anzusteuern. Am nächsten Morgen hatten die Bullen ganz andere Sorgen. Eine aufziehende Iran-Krise sorgte für starken Verkaufsdruck und zwischenzeitlich gab der Dax über 250 Punkte nach. Dabei wurde auch der Supportbereich bei 13.140 Punkten getestet und glücklicherweise per Tagesschlusskurs verteidigt. Weiterlesen