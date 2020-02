Dax: Leitindex beendet Erholungsversuch und fällt auf neues Jahrestief – Coronavirus hat die europäischen Märkte weiterhin fest im Griff

Das Coronavirus hat Europas Aktienmärkte auch am Dienstag im Griff. Eine Erholung im frühen Handel entpuppte sich rasch als Strohfeuer. Der Dax drehte relativ schnell wieder in Minus und verzeichnet aktuell ein Minus von fast einem Prozent und ist deutlich unter die Marke von 13.000 Punkten abgetaucht. Damit fällt der deutsche Leitindex auf ein neues Jahrestief. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Vormittag um gut ein halbes Prozent auf 3.628 Punkte nach.

Höher waren erneut die Verluste an der Mailänder Börse, wo der Leitindex FTSE-MIB 0,77 Prozent verlor. „Die Marktrisiken haben zugenommen“, schrieb Analyst Alessio Rizzi von der Investmentbank Goldman Sachs. Das vom Virus besonders betroffene Norditalien stehe für mehr als die Hälfte der gesamten Wirtschaftskraft Italiens. Zudem sei diese Region in die europaweiten Lieferketten des verarbeitenden Gewerbes stark eingebunden.

Für das französische Börsenbarometer Cac 40 ging es um 0,56 Prozent auf 5.759,27 Punkte abwärts. Der Londoner FTSE 100 verlor 0,56 Prozent auf 7.116,25 Punkte.

Verkauft wurden erneut die Aktien aus dem Automobilsektor, der 1,5 Prozent einbüßte und auf den tiefsten Stand seit August vergangenen Jahres fiel. In unsicheren Zeiten verzichten Konsumenten tendenziell auf Käufe kostspieliger Güter oder verschieben die Käufe auf später. Darunter leiden besonders die Autobauer.

An der Börse in Zürich lagen Aktien von Novartis mit einem Abschlag von drei Prozent am Ende des Leitindex SMI . Belastet wurden sie Hinweisen aus den USA auf mögliche Nebenwirkungen des Augenheilmittels Beovu. Analysten schätzen dessen Umsatzpotenzial auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

In London legten die Aktien des Finanz- und Versicherungskonzerns Prudential um 1,9 Prozent zu. Der als aktivistisch geltende Aktionär Third Point dringt darauf, dass Prudential die Geschäfte in Asien und den USA abspaltet, um so mehr Wert für die Aktionäre zu heben. Third Point hält rund fünf Prozent der Prudential-Aktien.

In Paris legten Electricite de France um 1,9 Prozent zu. Goldman Sachs macht für die Aktien des Stromerzeugers ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent aus und stufte sie daher auf „Kaufen“ hoch. Eine Verkaufsempfehlung der Deutschen Bank für die Papiere des Energieversorgers Engie drückte dagegen den Kurs um 1,2 Prozent nach unten.

Redaktion onvista / dpa-AFX

