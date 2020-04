Dax mit kräftigen Gewinnen, entfernt sich jedoch wieder vom Tageshoch – BayernLB sieht Lage als kurzfristig aussichtsreich

Für kurzfristig orientierte Händler und Anleger wertet die BayernLB die Lage des Dax positiv. Der Leitindex habe nicht nur die Marke von 10.000 Punkten in überzeugender Weise wieder zurückerobert, sondern damit auch einen gewissen Teil der zuvor erlittenen Verluste – eine sogenannte Fibonacci-Erholung – wieder aufgeholt. Nächstes Ziel auf dem Weg nach oben seien 11.035 Punkte, schrieb Analyst Hans-Peter Reichhuber. Dann hätte der Index die Hälfte der vorangegangenen Einbußen wettgemacht. „Wir verkaufen, wenn der März-Aufwärtstrend brechen sollte“. Dieser verlaufe aktuell bei 10.626 Punkten.

Gestern hatte Analyst Marcel Mußler noch vor einer eingetrübten technischen Lage beim Leitindex gewarnt und eine erste entscheidende Grenze bei 10.310 Punkten gesehen. Wichtiger noch als diese Trendlinie sei jedoch das Hoch von Ende März bei 10.137 Zählern. Diese Marke sei „eine richtig starke Unterstützung. Sobald der DAX darunter ausbricht, gibt es vor dem Tief bei 9337 Punkten charttechnisch nichts mehr, was ihn so schnell wieder aufhalten könnte“, so Mußler.

Mit derzeit 10.658 Punkten und einem Plus von 3,6 Prozent ist der Dax noch recht weit von diesen Marken entfernt, hat sich jedoch bereits wieder deutlich vom heutigen Tageshoch bei 10.758 Punkten entfernt.

