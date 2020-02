DAX: Mittelfristiger Support zeigt Wirkung

Beim heimischen Leitindex DAX sowie bei den US-Indizes flacht die Abwärtsdynamik der letzten Tage sichtlich ab, zahlreiche Barometer liegen auf sehr wichtigen und vor allem starken Unterstützungen auf. Besonders beim DAX-Index bleibt das Niveau von 12.500 Punkten als Stabilisierungsmarke hervorzuheben.

Bereits im Mittwochshandel griffen Händler nach einem zeitweiligen Unterschreiten dieser Unterstützung wieder beherzt zu und holten das Barometer aus seinem Tief heraus. Obwohl daraus noch keine Trendwende abgeleitet werden kann, stellt dies einen ersten Schritt zu einer Stabilisierung dar. Weitere Schritte müssen erst noch abgewartet werden, die wirtschaftlichen Folgen resultierend aus den Maßnahmen zur Eindämmung des grassierenden Virus dürften sich aber noch eine Weile lang in Nachwehen äußern.

Nüchtern betrachtet eröffnet sich dem DAX größeres Potenzial erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 12.827 Punkten, in diesem Fall wäre ein Rücklauf zurück an die Unterkante des zuvor verlassenen Keils um 13.050 Punkten möglich. Höhere Notierungen können angesichts der dort verlaufenden Widerstände vorerst nicht abgeleitet werden. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren um 12.900 Zählern rechnen. Ein Kursrutsch unter 12.500 Punkte per Tagesschlusskurs dürfte hingegen weitere Verluste bis in den Bereich von 12.200 Punkten nach sich ziehen.

Erste Wirtschaftsdaten Beginnen am Donnerstag ab 9:00 Uhr mit Spaniens Vorabschätzung der Verbraucherpreise aus Februar, gefolgt von Zahlen zu Europas Geldmenge M3 per Januar und der Höhe der Kredite an den privaten Sektor ebenfalls aus Januar um 10:00 Uhr. Nur eine Stunde später stehen europaweite Daten zur Wirtschaftsstimmung, Geschäftsklimaindikator, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per Februar auf der Agenda. Ab 14:30 Uhr folgen erste US-Daten zur Arbeitsmarktstatistik aus der Vorwoche und Auftragseingängen langlebiger Güter aus Januar sowie dem BIP Q4 (2. Veröffentlichung).

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.827 // 12.900 // 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 Unterstützungen: 12.633 // 12.519 // 12.500 // 12.387 // 12.324 // 12.240

