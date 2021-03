Dax nach Rekordjagd erneut höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach der Rekordjagd zum Wochenanfang wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten.

Am Montag hatte das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden den Dax in bislang unbekannte Höhen getrieben. Der Index hatte sogar die Marke von 14.400 Punkten geknackt, bevor er mit einem Plus von 3,3 Prozent mit 14.380,91 Zählern aus dem Handel ging.

"Die US-Wirtschaft brummt, und sie könnte durch das neue Konjunkturpaket noch einmal befeuert werden, das am Samstag auch seinen Weg durch den Senat genommen hat", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Das Konjunkturpaket soll im Tagesverlauf vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. US-Präsident Biden könnte das Gesetz dann im Laufe der Woche unterzeichnen. Anleger hofften, dass die billionenschweren Corona-Hilfen die wirtschaftliche Erholung ankurbeln werden.

Im Fokus der Anleger stehen zudem die Geschäftszahlen der Deutschen Post. Der Bonner Konzern will nach einem Rekordjahr wegen des Paket-Booms in der Corona-Krise weiter wachsen. Zudem will die Post eigene Aktien zurückkaufen und die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte ausschütten. Einblick in die Bücher gewähren auch der Autozulieferer Continental sowie der Aromenhersteller Symrise.

Auf der Konjunkturseite erwarten Anleger zudem die deutschen Außenhandelsdaten für Januar.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 14.380,91

Dax-Future 14.395,00

EuroStoxx50 3.763,24

EuroStoxx50-Future 3.763,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 31.802,44 +1,0 Prozent

Nasdaq 12.609,16 -2,4 Prozent

S&P 500 3.821,35 -0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 29.027,94 +1,0 Prozent

Shanghai 3.402,66 -0,6 Prozent

Hang Seng 28.858,48 +1,1 Prozent