Dax: Panikattacke zu Handelsbeginn – Leitindex rauscht direkt über 1 Prozent ab – Ruhe bewahren oder fliehen?

Die Angst vor der Delta-Variante ist heute wieder zurück. Nachdem die Vorzeichen für den Mittwoch noch eher ruhig aussahen, taucht der deutsche Leitindex direkt zum Handelsstart über 1 Prozent in die Tiefe ab. Nur Covestro kann sich aufgrund eines positiven Analystenkommentars im Plus halten. Mit einem Minus von mehr als 2 Prozent fällt die Aktie von MTU an das Dax-Ende.

Keine guten Vorgaben von der Wall Street

Am US-Markt konnten sich am Dienstag nur die Technologie-Werte halbwegs gut schlagen. Auch in den USA wird die Angst vor der Delta-Variante wieder größer. Hinzu kommt das zwei große amerikanische Investmentbanken nicht gerade optimistische Ausblicke für den Rest des Jahres geliefert haben.

Goldman Sachs stuft Risiken neu ein

Die Experten stuften am Wochenende ihren Wirtschaftsausblick herab und verwies auf die Delta-Variante und nachlassende fiskalische Anreize. Goldman Sachs sieht im Jahr 2021 nun ein jährliches Wachstum von 5,7 Prozent , was unter den durchschnittlichen Schätzungen von 6,2 Prozent liegt. Das Unternehmen senkte seinen BIP-Ausblick für das vierte Quartal von 6,5 auf 5,5 Prozent.

Morgan Stanley schreibt S&P 500 ab

„Die nächsten zwei Monate bergen ein übergroßes Risiko für Wachstum, Politik und die Gesetzgebungsagenda. Wir senken US-Aktien auf „Underweight“ und bevorzugen Aktien in Europa und Japan,“ sagte Andrew Sheets, Chief Cross-Asset-Stratege von Morgan Stanley. Die Experten gehen daher davon aus, dass der S&P 500 am Ende des Jahres tiefer notiert. Ihr Ziel liegt bei 4.000 Punkten, was gegenüber dem Schlusskurs von vergangenen Freitag ein Rückgang von rund 12 Prozent bedeuten würde.

Vorerst Ruhe bewahren

In den vergangenen Monaten haben solche Schwächeanfälle im Dax relativ schnell wieder Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Sollte der Leitindex nicht unter die Marke von 15.600 Punkte fallen, dann besteht auch kein Grund nervös zu werden. Aktuell sorgt die Delta-Variante wieder für Beunruhigung unter den Anlegern. Panik-Verkäufe sind und bleiben allerdings keine gute Wahl an der Börse. Daher sollten Anleger das Depot weiterhin mit einem kühlen Kopf betrachten.

Von Markus Weingran

Foto: H-AB/Shutterstock.com

