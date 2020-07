Dax: Rekordhoch wieder in Reichweite – Konjunktur-Optimismus überwiegt an den Börsen

Ermuntert von Kurssprüngen an den asiatischen Börsen greifen Anleger auch bei deutschen Aktien zu. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um über zwei Prozent und notiert derzeit bei 12.780 Punkten. „An den Börsen dominiert einmal mehr das Prinzip Hoffnung“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie und die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität.“

Damit nähert sich das Börsenbarometer weiter seinem bisherigen Hoch nach dem Corona-Crash von 12.913 Punkten von Anfang Juni. Das Pendel schwenkt somit aktuell in Richtung Konjunkturoptimismus, nachdem Anleger jüngst stärker zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen gefangen schienen.

Die vermehrt positiven Medienberichte über Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, zuletzt wieder aufgehellte Konjunkturdaten und nicht die Geldpolitik lieferten den Börsen Rückenwind, sagte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Das schiere Ausmaß und die Geschwindigkeit von Konjunkturmaßnahmen der Regierungen und Währungshüter nach dem Corona-Schock legten die Hürde mittlerweile recht hoch, damit negative Nachrichten die Laune der Anleger verderben könnten.

So steigt weltweit gesehen die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen immer weiter an. Gerade in den USA gab es zuletzt viele neue Brennpunkte. Allerdings hatten die Investoren an den Börsen auch zu Jahresbeginn die Risiken durch die Virusausbreitung lange unterschätzt, bis die Märkte dann im Februar einbrachen.

Bestätigt fühlten sich die Konjunkturoptimisten vom Anstieg der Auftragseingänge der deutschen Industrie um rund zehn Prozent. „Zwar liegt das Plus unter den Analystenerwartungen, doch immerhin wird ein zweistelliger Zuwachs verbucht“, sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. „Auch in den kommenden Monaten dürften sich die Unternehmen weiterhin über ein höheres Bestellvolumen freuen.“

Vor diesem Hintergrund gehörten konjunkturabhängige Werte wie BMW, Daimler und Volkswagen zu den Favoriten. Die Aktien der Autobauer gewannen bis zu 3,4 Prozent.

Europaweit und auch in Deutschland verzeichneten vor allem Bankaktien deutliche Gewinne. Dabei ragten die Papiere der Commerzbank an der MDax-Spitze mit einem Plus von gut sechs Prozent heraus. Vorstandschef Martin Zielke machte überraschend den Weg frei für einen Neuanfang an der Konzernspitze spätestens Ende des Jahres. Börsianer gehen aber davon aus, dass das Machtvakuum sehr schnell gefüllt wird, zumal auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann sein Mandat niederlegt. Sonst würde zu viel wertvolle Zeit im Umbau riskiert, hieß es. Angesichts des Chefwechsels könnten auch Übernahmespekulationen wieder hochkochen.

An den fernöstlichen Börsen ging es vor allem in Festlandchina mit den Kursen kräftig aufwärts. Angefeuert wurde die Rally von einem Bericht der chinesischen Finanzzeitung „Securities Times“, in dem Reformen des Aktienmarktes und eine hohe Liquidität als positiv für Aktien herausgestellt wurden. Dort hieß es ferner, eine „gesunde“ Rally an Chinas Börsen sei nach der Corona-Pandemie nun noch wichtiger für eine Erholung der Wirtschaft als zuvor.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

