DAX rutscht ab, Netflix, Siemens Gamesa und Peloton im Blick

Der DAX im Chartbild

Wir notierten bereits am Morgen nahe der Wochentiefs und haben damit das Minus der Nasdaq gestern abgebildet, was durch Peloton und im Nachgang an die Netflix-Quartalszahlen Einzug gehalten hatte.

Das Tief wurde dann am Nachmittag ausgebildet. Ab dort begann eine sehr rasante Aufholjagd. Dennoch blieb es bei einem Tagesminus.

US-Technologiewerte Netflix und Peloton unter Druck

Was meldeten die beiden Unternehmen und wie ist der direkte Vergleich von den US-Märkten mit dem DAX zu vollziehen?

Der Chart von Netflix kann sich kaum stabilisieren und markierte unter 350 Euro ein neunes Jahrestief:

Darüber sprechen wir mit unserem Händler Niko.

Vor allem nach der Handelsaussetzung bei Peloton ist den Anlegern der "Risikohunger" vergangen. Die Aktie ist am Pandemietief aus dem Jahr 2020 angekommen - erst am Nachmittag kamen die "Schnäppchenjäger" an den Markt zurück:

Weiterhin ist die Energiebranche in Europa unter Druck.

Energiewerte rund um Siemens unter Druck

Siemens Gamesa wartete mit einer Gewinnwarnung auf. Davon ist dann über die Mehrheitsbeteiligung auch Siemens Energy betroffen. Das Unternehmen notiert nun wieder auf Emissionskurs, wie hier zu sehen ist:

Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde die Nordex.

Blick auf die Aktiencharts aus dem Video

Sehen Sie hier das ganze Video mit allen Aktien noch einmal:

