DAX – Topbildung oder Konsolidierungsphase?

Der DAX® gab gestern erwartungsgemäß weiter nach und setzte am späten Nachmittag kurz vor XETRA-Schluss an die zentrale Horizontalunterstützung im Bereich 10.230/50 Punkte zurück. Heute morgen startete der Index dann fester in den Handelstag und konsolidiert unterhalb der 10.400er Marke.