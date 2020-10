DAX verteidigt Wochenplus

Zur Wochenmitte hatte der DAX neue Informationen aus den USA zu verarbeiten. Denn am Vorabend tat US-Präsident Trump seine Meinung zum anstehenden US-Rettungspaket via Twitter kund und löste damit eine starke Kursreaktion aus.

Ein weiterer Gewinntag zur Wochenmitte

Nach vier Minustagen in Folge trumpft der DAX aktuell mit drei Handelstagen im Gewinn auf. Für Abwechslung war somit gesorgt und der heutige Anstieg war für viele Marktteilnehmer eine Überraschung. Hatte doch US-Präsident Trump am Vorabend die Verhandlungen für das neue Rettungspaket in den USA auf Eis gelegt.

Entsprechend panisch reagierte die Wall Street und fiel im späten Handel auf ein Zwei-Tage-Tief zurück. Unser DAX hatte dadurch erst einmal negative Voraussetzungen, die in der Vorbörse jedoch teilweise revidiert wurden.

Darüber sprachen wir mit unserem Händler am Morgen ausführlich:

In der ersten XETRA-Handelsstunde konnte ganz knapp zum Vortageshoch aufgeschlossen werden. Eine folgende Konsolidierung führte den Markt jedoch zurück auf das ehemalige Widerstandsniveau bei 12.850 bis 12.870 Punkten. Erst am Nachmittag gab es erneut eine positive Wendung. Die US-Börsen steckten den Schreck vom Vorabend nach dem Trump-Tweet weg und holten die Verluste zum Großteil wieder auf.

Entsprechend stark ging der DAX aus dem Handel und legte noch einmal um 22 Punkte im Vergleich zum Dienstag zu.

Mit 120 Punkten Tagesspanne war es jedoch ein eher ruhiger Handelstag, der sich wie folgt grafisch entwickelte:

Folgende Parameter umrahmten den Handelstag:

Eröffnung 12.901,29PKT Tageshoch 12.959,02PKT Tagestief 12.837,11PKT Vortageskurs 12.906,02PKT

In der Nachbörse gab es wenig Bewegung. Die Märkte warten auf die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20.00 Uhr.

Welche DAX-Aktien waren heute gefragt?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Einer der Gewinner war heute der kriselnde Autozulieferer Continental. Er muss weitere Einsparungen vornehmen, um hier dem Abschwung in der Autobranche zu trotzen. Dabei sollen einige Sparten direkt veräußert werden. Das Szenario wird für bestimmte Einheiten des Automotive-Geschäfts einschließlich Teilen der Antriebssparte Vitesco Technologies und der Industriesparte Contitech angedacht. Aktionäre begrüßten dies heute.

Knapp vor Continental rangiert die Deutsche Post. Hier wird für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Euro erwartet. Damit werden die Vorabschätzungen deutlich nach oben gesetzt und für das dritte Quartal ein Ebit von 1,37 Milliarden Euro (942 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum) vermeldet.

Vor allem der Online-Handel gilt als Treiber des Konzerns. Die Aktien verteuerten sich um 4 Prozent.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich dieser erneute Gewinntag im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das aufsteigende Dreieck ist weiterhin intakt und im Chartbild dominant. Auf der Oberseite könnte hierbei die 13.000er-Marke und damit das Level der Kursschwäche vom 21. September ein Ziel darstellen:

Sollte es zu einer Einigung im US-Stimulus-Paket kommen oder sich etwas wesentliches am Gesundheitszustand des US-Präsidenten ändern, ist sicherlich wieder mit mehr Volatilität zu rechnen. Ebenso gilt das 20.00 Uhr veröffentlichte FOMC-Protokoll als Impulsgeber für den weiteren Verlauf am Abend.

Gerne unterrichten wir Sie darüber auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange morgen ab 8.00 Uhr wieder zeitnah.

Noch ein Hinweis in eingener Sache: Folgen Sie uns doch gerne auf Instagram für einen täglichen Einblick in das Händlerbüro, Schnappschüsse aus dem Alltag von Aktionären und neuen Marktberichten.

Einen angenehmen Feierabend zum Wochenstart wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: rteidigt Wochenplus