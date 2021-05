DAX vorbörslich unverändert, Bayer weiter unter Schock, Freude bei Airbus und dem Zulieferer MTU

Replaced by the video

Das große Bild sieht damit verhalten positiv aus, so dass wir ggf. hier auch die Chance haben, zum Allzeithoch zu laufen.

Airbus überzeugte gestern durch seine Aussagen, die Kapazitäten vor der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren erneut zu erreichen. Was das an Produktionszahlen bedeutet, wird hier genau benannt. Der Kurs notierte bereits auf einem neuen Jahreshoch und zog die Zulieferer entsprechend mit. Daher wird auch MTU Aero Engines mit porträtiert.

Weniger gut sieht es bei Bayer aus. Die US-Gerichte haben noch kein endgültiges Urteil gesprochen. Die Anzahl der Kläger könnte um 30.000 ansteigen und damit nicht mehr bei 125.000 wie bisher prognostiziert verhandelt.

Zugehörige Wertpapiere: rbörslich unverändert, Bayer weiter unter Schock, Freude bei Airbus und dem Zulieferer MTU