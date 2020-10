DAX: Weiter unter Druck durch Lockdown 2.0?

Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets blickt auf nervöse Aktienmärkte in Zeiten von Lockdown, US-Wahl und Berichtssaison. Was er dem DAX und den US-Indizes in dieser Marktlage zutraut, dazu äußert er seine Einschätzungen im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000DB2KFC3, DE000DB2KFB5