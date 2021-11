Dax wenig verändert erwartet, Elon Musk will Tesla-Anteile verkaufen

Nach den starken Tagen am Frankfurter Aktienmarkt erwarten die Marktexperten den Dax leicht im Minus. Dafür hebt Covestro die Jahresprognose an. Neuigkeiten gibt es auch von Tesla-Chef Elon Musk: Er will freiwillig Steuern zahlen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0006062144, US88160R1014,