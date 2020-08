Delivery Hero: Aufstieg in den Dax geglückt – Wird die Aktie jetzt kritischer gesehen?

Mit einem Plus von 2,5 Prozent feiert die Aktie des Essenslieferanten einen guten Start im deutschen Leitindex. Allerdings kommt die Aktie in den frühen Handelsminuten auch von seinem Tageshoch wieder ein Stück zurück. In der höchsten deutschen Börsenklasse steht das Papier von Delivery Hero deutlich stärker im Rampenlicht. Das kann auch dazu führen, dass einige Punkte jetzt kritischer gesehen werden. Dazu gehört auch, dass eine ganz große Adresse dem neuen Dax-Mitglied auf Dauer das Leben schwerer machen könnte.

Enorme Umsatzsteigerung - aber noch kein Gewinn

Die rasante Kursentwicklung der vergangenen Monate basiert in erster Linie auf die starke Umsatzsteigerung beim Essenslieferanten mit Sitz in Berlin. Die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal legt Delivery Hero am kommenden Donnerstag vor. Die vorläufigen Zahlen wurden allerdings schon mit einer Erhöhung der Umsatzprognose veröffentlicht. Für das Gesamtjahr wird nun ein Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro angestrebt, wie der Dax-Neuling vor fast 5 Wochen mitteilte. Gegenüber dem Vorjahreswert entspricht diese Prognose fast eine Verdopplung.

Schwarze Zahlen, die in der Branche auch noch nicht üblich sind, liegen trotz der deutlichen Umsatzsteigerung trotzdem noch ein der Ferne. Gemäß der vorläufigen Zahlen soll im ersten Halbjahr der um Sonderposten bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei 319,5 Millionen Euro liegen. Ein Jahr zuvor hatte er bei 171,1 Millionen Euro gelegen. Gemessen am Umsatz verbesserte sich die bereinigte operative Marge um einen Prozentpunkt auf minus 28,4 Prozent. Wann Delivery Hero profitabel wird, ließen die Berliner bislang offen.

Im Rampenlicht wird einiges vielleicht kritischer gesehen

Verbraucher in Deutschland haben mit dem neuen Dax -Mitglied und einstigen Start-up Delivery Hero schon länger keine Berührung mehr. Zwar betreibt der Lieferdienst in mehr als 40 Ländern Bestellplattformen für Essen lokaler Anbieter und beschäftigt 25 000 Mitarbeiter, davon rund 1300 in Berlin. Doch im vergangenen Jahr verkauften die Verantwortlichen das gesamte Deutschland-Geschäft. Der Erlös investierte das Unternehmen weiter kräftig in Märkte im Nahen Osten sowie in Nordafrika. Im vergangenen Jahr kam mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aus diesen Regionen. Auch in Asien ist Delivery Hero stark. In Europa ist der Konzern hingegen fast ausschließlich in nord- und osteuropäischen Ländern aktiv. Im Westen sieht Konzernchef Niklas Östberg zu wenig Wachstumspotenzial. Vielleicht auch, weil die Konkurrenz im Westen zu groß ist.

Was plant Amazon mit Deliveroo

Im Mai ist der Internet-Gigant bei dem britischen Konkurrenten mit 16 Prozent eingestiegen. Schon damals gerieten die Aktien von Delivery Hero & Co. kurzfristig unter Druck. Da Amazon aber bislang noch keine konkreten Pläne mit Deliveroo verfolgt, verflogen die Ängste der Anleger auch schnell wieder. Was nicht ist, kann allerdings noch werden. Einigen Experten rechnen damit, dass Amazon das britische Start-up schon bald ganz schlucken könnte und bei Amazon Prime integrieren könnte. Die Prime-Kunden sind das Heiligtum des US-Konzern, da sie im Schnitt zweieinhalb Mal mehr bestellen, als normale Kunden. Daher ist Amazon ständig bemüht, das Prime-Angebot auszubauen, um die Kunden bei Laune zu halten. Sollte sich Amazon Deliveroo einverleiben, dann bleibt vorerst abzuwarten, wie sich das auf die Konkurrenz tatsächlich auswirkt.

Auf Dauer dürfte in der höchsten deutschen Börsenliga trotzdem eine rasante Umsatzsteigerung nicht ausreichen. Schließlich könnte im kommenden Jahr mit Einführung eines Impfstoffes auch der Umsatz etwas abflachen, da die Menschen auch gerne wieder vor die Tür gehen zum Essen. Daher dürften die Berliner gut beraten sein, in naher Zukunft einen Plan zu veröffentlichen, wann Delivery Hero schwarze Zahlen schreibt.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: hanohiki / Shutterstock.com