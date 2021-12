Delivery Hero: Deutliche Erholung nach herben Abverkäufen – noch ist die Aktie jedoch nicht über den Berg

Nach den herben Abverkäufen der letzten Tage bäumt sich die Delivery-Hero-Aktie im heutigen Handel auf und verzeichnet eine umfangreiche Erholung um über 5 Prozent, nachdem sie zu Wochenbeginn erstmals seit gut einem Jahr unter die 100-Euro-Marke gefallen war. Die Papiere führten damit am Dienstag die breite Erholung bei Werten aus der Tech-Branche und speziell den Corona-Gewinner-Aktien an. Binnen gut zwei Wochen hatten sie im Maximum aber auch fast 28 Prozent an Wert eingebüßt.

Zum Kursrutsch in den vergangenen Tagen hatten neben der allgemeinen Flucht der Anleger aus den Corona-Profiteuren auch Medienberichte beigetragen, wonach die Europäische Union den Plan hegt, die Rechte der Auslieferfahrer zu stärken, indem sie als Arbeitnehmer deklariert werden müssen. Der Bryan-Garnier-Experte Clement Genelot betonte jedoch am Dienstag, dies wäre für Delivery Hero wegen seines relativ kleinen Umsatzanteils in Europa eher von geringer Bedeutung. Insofern sieht er den jüngsten Ausverkauf bei der Aktie als übertrieben an.

Charttechnisch ist die Aktie nach dem Ausbruch aus der langfristigen Konsolidierung nach unten jedoch noch nicht über den Berg. Die Rückeroberung der 100-Euro-Marke gibt Halt, jedoch bleibt der verlassene Trendkanal nun vorerst eine Hürde, die es wieder zu überwinden gilt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com