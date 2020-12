Delivery Hero entscheidet sich für Smartsheet, um Effizienz und Transparenz in seinen Niederlassungen weltweit zu steigern

Smartsheet-Partner AMX unterstützte Marktführer im Liefergeschäft bei Reduzierung der Fertigstellungsdauer wöchentlicher Aufgaben um 25 %

Smartsheet (NYSE:SMAR), die Enterprise-Plattform für dynamische Arbeit, gab heute bekannt, dass sich Delivery Hero SE („Delivery Hero“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, für Smartsheet entschieden hat, um das Arbeitsmanagement zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und im gesamten Unternehmen Vorteile in Echtzeit zu schaffen.

Delivery Hero musste manuelle Systeme abschaffen und Projektsilos mit den wichtigsten Beteiligten aufbrechen, um die Services in mehr als 400 Städten an über 40 Märkten zu rationalisieren. Heute nutzt Delivery Hero Smartsheet für die Integration wichtiger Anwendungen und schafft damit eine innovative Lösung, die es dem Team ermöglicht, effizienter zu arbeiten und das geschäftliche Wachstum voranzutreiben.

„Wir brauchten eine Plattform, die Zusammenarbeit ermöglicht, die Produktivität steigert und sich an die Bedürfnisse des Teams über mehrere Standorte und Abteilungen hinweg anpasst“,sagte Tomasz Kowalski, Senior Project Manager bei Delivery Hero.„Smartsheet bietet uns die richtige Mischung aus Funktionen, Integration und Flexibilität, um unsere Arbeit zu beschleunigen und im gesamten Unternehmen Wirkung zu erzielen.“

Seit der Einführung von Smartsheet konnte Delivery Hero durch die Konsolidierung von Projekt- und Statusberichten maßgebliche Zeiteinsparungen erzielen und die Zeit für die Erledigung wöchentlicher Aufgaben um 25 % reduzieren. So konnte sich das Team auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, die ein Unternehmenswachstum ermöglichen. Das Team konnte darüber hinaus spezifische Dashboards für die Geschäftsführung erstellen, um monatlich über wesentliche Kennzahlen und Einschätzungen zu Projekten, Meilensteine und Erfolge zu berichten.

Delivery Hero ist eine Partnerschaft mit Agile Management Experts (AMX), einem Smartsheet-Platinum-Partner mit Sitz in Europa, eingegangen, um die Nutzung der Smartsheet-Plattform zu beschleunigen. Nach einer ersten Evaluierung konnte AMX verbesserte Arbeitsabläufe implementieren, die die Nutzung von Smartsheet optimierten, während gleichzeitig neue Lösungen geprüft wurden, um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen.

„Delivery Hero konnte seine Abläufe und seine Kultur im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Arbeit mit Smartsheet erledigt wird, verändern. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was sie noch alles erreichen werden“, sagte Sebastian Paasch, der Managing Director von AMX.

„Für international tätige Unternehmen wie Delivery Hero, die regelmäßig Tausende von Kunden an mehreren Märkten bedienen, sind effiziente Prozesse von entscheidender Bedeutung“, sagte Mike Arntz, der Chief Revenue Officer von Smartsheet. „Durch die Partnerschaft mit AMX und die Schaffung einer Lösung, die genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und es dem Team ermöglicht, sein volles Potenzial auszuschöpfen, war Delivery Hero in der Lage, die Time-to-Value der Plattform zu steigern.“

Über Smartsheet

Smartsheet (NYSE:SMAR) ist die Enterprise-Plattform für dynamische Arbeit. Durch die Harmonisierung von Mensch und Technologie, damit Unternehmen schneller vorankommen und Innovationen vorantreiben können, ermöglicht Smartsheet seinen Millionen von Anwendern, mehr zu erreichen. Besuchen Sie www.smartsheet.com, um mehr zu erfahren.

Über Delivery Hero

Delivery Hero verfügt in 39 der 45 Länder Europas, Lateinamerikas, Asiens, des Nahen Ostens und Nordafrikas, in denen das Unternehmen tätig ist, über eine starke Präsenz. Delivery Hero betreibt darüber hinaus seinen eigenen Lieferdienst, hauptsächlich in über 600 Städten rund um die Welt. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, hat mehr als 27.000 Mitarbeiter. Delivery Hero ist an der Frankfurter Börse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.deliveryhero.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen unserer Geschäftsführung sowie auf Informationen beruhen, die der Geschäftsführung aktuell vorliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Erwartungen von Smartsheet hinsichtlich möglicher oder angenommener Geschäftsstrategien, Kanal- und Partnerstrategien, potenzieller Wachstums- und Innovationschancen, neuer Produkte und potenzieller Marktchancen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind und können an Begriffen wie „glauben“, „weiterhin“, „könnten“, „potenziell“, „bleiben“, „werden“, „würden“ oder ähnlichen Ausdrücken sowie den Verneinungen dieser Begriffe erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen maßgeblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Risiken gehören u. a. Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, zukünftiges Wachstum zu erzielen und unsere Wachstumsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, unserer Fähigkeit, Talente zu gewinnen und zu halten, unserer Fähigkeit, Kunden (einschließlich öffentlicher Auftraggeber) zu gewinnen und zu halten und den Absatz an unsere Kunden zu steigern, unserer Fähigkeit, neue Produkte und Services zu entwickeln und zu veröffentlichen und unsere Plattform zu vergrößern, unserer Fähigkeit, die Akzeptanz unserer Plattform durch unser Self-Service-Modell zu steigern, unserer Fähigkeit, unsere Beziehungen zu Vertriebs- und strategischen Partnern zu pflegen und auszubauen, dem hart umkämpften und sich schnell entwickelnden Markt, an dem wir tätig sind, unserer Fähigkeit, Ziele für potenzielle Übernahmen zu bestimmen, diese umzusetzen oder ihre Vorteile zu nutzen, und unseren internationalen Expansionsstrategien. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in unseren Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) enthalten, einschließlich unseres Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q für das am 31. Oktober 2020 beendete Finanzquartal, der am 8. Dezember 2020 bei der SEC eingereicht wurde. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe dafür zu aktualisieren, sollten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005543/de/

Ansprechpartner Medien



Lindsay Bleier

pr@smartsheet.com