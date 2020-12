DELTICOM - Aktie steht kurz vor prozyklischem Kaufsignal

Delticom AG - WKN: 514680 - ISIN: DE0005146807 - Kurs: 5,880 € (XETRA)

Der in Europa und den USA tätige Online-Reifenhändler hat am späten Dienstagnachmittag seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Für das EBITDA im Kalenderjahr 2020 wird nunmehr eine Spanne zwischen +14 bis +17 Mio. EUR (bisherige Prognose: +5 bis +8 Mio. EUR) erwartet. Die Aktie legte daraufhin am Dienstag über 10 % zu. Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Inverse Schulter-Kopf-Schulter Bodenbildungsformation vor Abschluss

Das zuletzt vorgestellte Bodenbildungs-Szenario für die Delticom-Aktie (GodmodePLUS) steht kurz vor Abschluss und damit der Generierung eines prozyklischen Kaufsignals. Wird die Nackenlinie dieser inversen Schulter-Kopf Schulter Formation bei 5,50 EUR heute per Tagesschluss überboten, würde die Bodenbildungsformation komplettiert und ein prozyklisches Kaufsignal mit Kursziel 8,50 EUR generiert werden.

In dem Falle hätte die Aktie erst einmal ordentlich Luft auf der Oberseite. Ein erneuter Rutsch unter 5,50 EUR hätte hingegen aller Voraussicht nach einen erneuten Dip Richtung 4,00 EUR-Marke zur Folge. Danach sieht es aber aktuell nicht aus, die Bullen scheinen vorerst das bessere Blatt zu haben beim e-commerce Unternehmen.

Hinweis: Die Aktie befindet sich seit gestern in einem Musterdepot unseres Angebotes Guidants PROmax.

Delticom Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)